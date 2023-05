Am Krönungstag griff die Polizei in London hart durch. Unter anderem wurden Klimademonstranten abgeführt.

© getty/Andrew Aitchison / In Pictures via Getty Images

Die Polizei hatte am 6. Mai in London alle Hände voll zu tun. Insgesamt wurden 64 Menschen am Rande der Krönungsfeierlichkeiten festgenommen.