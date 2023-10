Seinen 18. Geburtstag feiert der dänische Prinz Christian mit dem Volk. Er führte eine Tradition fort, bei der schon sein Vater und seine Großmutter bejubelt wurden.

Prinz Christian (18) ist am Sonntag um 12 Uhr mit seiner Familie auf den Balkon von Schloss Amalienborg getreten. Der Zeitung "Politiken" zufolge zeigte er sich lächelnd und winkend dem Volk. Tausende Menschen sollen ihm zugejubelt haben. Der Palast veröffentlichte einen kurzen Ausschnitt des Auftritts auf Instagram. Mit diesem Termin haben die offiziellen Feierlichkeiten zu Prinz Christians 18. Geburtstag begonnen.

Der Balkonauftritt zum 18. Geburtstag hat in Dänemark Tradition: Der Hof hatte zuvor schon ein Video mit Archivaufnahmen veröffentlicht, das Christians Vater, Kronprinz Frederik (55), im Jahr 1986 bei dem gleichen Event zeigt sowie die heutige Königin Margrethe II. von Dänemark (83) im Jahr 1958. Die beiden damals 18-Jährigen absolvierten den Traditionstermin ebenfalls freundlich winkend.

Die ganze Familie auf dem Balkon versammelt

Mit auf dem Balkon kamen neben Prinz Christian am heutigen 15. Oktober auch die Eltern des Prinzen, Frederik und Kronprinzessin Mary (51), sowie seine drei Geschwister, Prinzessin Isabella (16), Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (beide 12), und die Monarchin. Die Anwesenden sangen dem Bericht zufolge ein Geburtstagsständchen für Prinz Christian. Königin Margrethe verlieh dem Prinzen zudem den Elefanten-Orden, den höchsten und ältesten dänischen Ritterorden.

Die offizielle Feier des Prinzen geht am Sonntagnachmittag weiter: Dann veranstaltet die Königin unter anderem ein Galadinner auf Schloss Christiansborg für ihren Enkel. Hierzu sind "Politiken" zufolge 200 18-Jährige aus den Kommunen des Landes eingeladen, die mit dem zukünftigen König Dänemarks feiern werden. Darüber hinaus nehmen rund 110 weitere Gäste aus Sport, Kunst und Kultur teil, heißt es.

Zudem gab es eine Botschaft von Premierministerin Mette Frederiksen (45) für Prinz Christian: "Im Namen ganz Dänemarks herzliche Glückwünsche zum Geburtstag", schrieb sie auf Instagram.

Palast veröffentlicht Fotos

Bereits am Vortag der Feierlichkeiten hatte der Palast auf Instagram ein ganzes Fotoalbum veröffentlicht, das zahlreiche Bilder aus Kindheitstagen sowie aktuellere Aufnahmen des Prinzen enthält. "Vom Kind zum Erwachsenen", heißt es dazu im beigefügten Kommentar. Die Bilder haben demnach seine Eltern in den vergangenen Jahren geknipst. Zu sehen sind unter anderem Babyfotos, Aufnahmen aus dem Sommer 2012 und auf Reisen mit der Familie. Auf einem der Fotos ist er etwa noch in ganz jungen Jahren mit seiner Großmutter, Königin Margrethe II., abgebildet.