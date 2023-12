Im Frühling bekommt Luxemburg royalen Zuwachs. Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory blicken der Geburt ihres ersten Kindes entgegen. Sie sind nicht die einzigen in der Großherzogsfamilie, die ein Baby erwarten.

Babynews aus Luxemburg: Prinzessin Alexandra von Luxemburg (32) und ihr Mann Nicolas Bagory (35) erwarten ihr erstes Kind.

Eine Pressemitteilung, die auch auf Instagram veröffentlicht wurde, informiert: "Ihre Königlichen Hoheiten der Großherzog und die Großherzogin freuen sich, bekannt zu geben, dass Prinzessin Alexandra und Herr Nicolas Bagory ihr erstes Kind erwarten."

Weiter heißt es, dass die Ankunft des Babys für den Frühling erwartet wird. Der Großherzog, die Großherzogin und die Mitglieder der beiden Familien würden in die Freude über das große Glück mit einstimmen, teilen sie zudem mit.

Noch ein Enkelkind im Frühjahr

Nächstes Jahr kommen mit der jüngsten Ankündigung mindestens zwei Enkelkinder zur königlichen Familie hinzu. Auch Prinzessin Alexandras Bruder, Prinz Félix (39), und seine Frau, Prinzessin Claire von Luxemburg (38), sind aktuell in froher Erwartung, wie sie im Juli mit einem Instagram-Post mitteilten.

Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory sollen sich 2021 kennengelernt haben. Am 22. April 2023 heirateten sie in Luxemburg standesamtlich, am 29. April folgte die kirchliche Trauung in Südfrankreich.