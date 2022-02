Zum ersten Mal werden Prinz William und Herzogin Kate am kommenden Samstag als Schirmherr-Konkurrenten das Rugby-Match England versus Wales verfolgen.

Wie es am kommenden Samstag wohl um den royalen Haussegen bei Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) bestellt sein wird? Zum ersten Mal wird es dann zu einem sportlichen Aufeinandertreffen kommen, bei dem der Herzog und die Herzogin von Cambridge dem jeweils anderen Team die Daumen drücken werden, ja sogar müssen.

Im Londoner Stadtteil Twickenham treffen dann das englische und das walisische Rugby-Nationalteam aufeinander. Das "Problem": Prinz William ist bereits seit 2016 der Schirmherr der Welsh Rugby Union, Ehefrau Kate seit diesem Monat die Schirmherrin der beiden englischen Rugby-Verbände. Sie übernahm diese Würde von ihrem Schwager Prinz Harry (37), der die Schirmherrschaft im Zuge des Megxit eingebüßt hatte.

Bekannt für ihren Sportsgeist

Das royale Paar ist bekannt dafür, sich gerne bei öffentlichen Veranstaltungen in diversen sportlichen Wettbewerben zu messen - so auch schon im Rugby. Die "Daily Mail" zitiert eine Person aus dem Umfeld der beiden mit den Worten: "Sie sind berühmt fürs Wetteifern miteinander und das wird keine Ausnahme darstellen." Den einen oder anderen hämischen Spruch werden sich Kate und William auf der Tribüne am Samstag also wohl gegenseitig reindrücken. Sofern das Match den erhofften Schlagabtausch liefert.