König Charles III. hat ein militärisches Ausbildungslager besucht. Dabei wurde ihm ein besonderer Empfang bereitet: Ein neuseeländischer Soldat grüßte ihn auf traditionelle Weise - und kam dem Monarchen sehr nah.

König Charles III. (74) hat ein militärisches Ausbildungslager in Wiltshire, im Südwesten Englands, besucht. Dabei wurde ihm ein ganz besonderer Empfang bereitet. Von einem Neuseeländer, der zu dem Lager gehört, hat Charles einen traditionellen Maori-Gruß erhalten. Dabei werden Stirn und Nase aneinandergedrückt.

Dieser Gruß wird Hongi genannt und ist ein traditionelles Begrüßungsritual der Ureinwohner Neuseelands. Grob übersetzt bedeutet es "gemeinsamer Atem". Nase und Stirn werden aneinandergedrückt, damit man den Atem des jeweils anderen spürt.

König Charles III. unterhält sich mit Soldaten

In dem Trainingslager erhalten die ukrainischen Soldaten eine fünfwöchige Grundausbildung durch britische und andere Partnertruppen, bevor sie zum Kampf in ihr Land zurückkehren, das vor rund einem Jahr von russischen Truppen überfallen wurde. Der König wurde vom Chef der britischen Armee, General Sir Patrick Sanders (56), begleitet. Charles lobte die "erstaunlichen" Soldaten, als er ihnen dabei zusah, wie sie einen nachgebildeten Schützengraben stürmten und sich an einem Feuergefecht beteiligten. "Ich weiß nicht, wie Sie das machen. Ich bin voller Bewunderung", sagte der 74-Jährige laut BBC einem Offizier.

Er nahm sich zudem Zeit, mit den Ukrainern Gespräche zu führen. Ein Soldat sagte der BBC: "Es ist ein unglaubliches Gefühl, in der Gegenwart Seiner Majestät zu sein." Ein anderer erzählte, dass ihn der König gefragt habe, wie es mit dem Training läuft. "Und interessierte sich für das Wohlergehen unserer Familien und Ehefrauen."

Die ukrainischen Rekruten erhalten eine Ausbildung in grundlegenden Fertigkeiten wie medizinische Versorgung oder Waffenhandhabung. Viele sind Zivilisten ohne militärische Erfahrung. Rund 10.000 Soldaten wurden seit letztem Sommer im Vereinigten Königreich ausgebildet, weitere sollen folgen.