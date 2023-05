Königin Camilla hat nach der Krönungszeremonie ihren Blumenstrauß, der zu diesem Anlass angefertigt wurde, auf dem Grab des Unbekannten Soldaten in der Westminster Abbey niederlegen lassen. Damit folgt sie einer royalen Tradition.

Königin Camilla (75) hat eine Tradition der royalen Familie weitergeführt: "Der Krönungsstrauß der Königin wurde auf Wunsch Ihrer Majestät nach dem gestrigen Krönungsgottesdienst am Grab des Unbekannten Soldaten niedergelegt", heißt es am Sonntag (7. Mai) in einem Instagram-Post auf dem offiziellen Account der Royal Family. Auf dem dazugehörigen Foto ist der Strauß auf dem Grab zu sehen, das zusätzlich von einem Blumenarrangement umrahmt wurde.

Frühlingsblumen zu besonderem Anlass

Der Blumenstrauß wurde laut britischer "Daily Mail" von Shane Connolly kreiert. Der Florist war auch für die Blumenarrangements bei der Hochzeit von König Charles III. (74) und Camilla im Jahr 2005 und bei der Hochzeit von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) im Jahr 2011 zuständig. Der Krönungsstrauß, den Camilla bei der Krönung allerdings nicht selbst trug, soll unter anderem aus Maiglöckchen, Nieswurz, Jasmin und Goldlack zusammengestellt worden sein.

Mit dem Niederlegen des besonderen Blumenstraußes setzte Camilla ein besonderes Zeichen im Sinne der Familientradition, die bisher bei Trauungen eine Rolle spielte: Im Jahr 1923 war Lady Elizabeth Bowes-Lyon (1900-2002, Queen Mum) die erste königliche Braut, die ihren Blumenstrauß bei der Hochzeit auf dem Grab des Unbekannten Soldaten in der Westminster Abbey hinterließ - eine Praxis, die seitdem von vielen royalen Bräuten fortgesetzt wurde.