Nicht nur die Kronen sind außergewöhnlich: König Charles und Königin Camilla werden bei ihrer Krönung besondere Gewänder tragen. Der Palast hat nun Details dazu bekannt gegeben.

Eine Woche vor der Krönung von König Charles (74) und Königin Camilla (75) gibt der Palast einen Vorgeschmack darauf, was das royale Paar bei der Zeremonie tragen wird. Das Königshaus hat Fotos der Krönungsgewänder veröffentlicht, die der neue Monarch und seine Gattin am 6. Mai in der Westminster Abbey präsentieren werden.

Der Tradition folgend werden der König und die Königin während der Krönung jeweils zwei verschiedene Roben tragen: die Staatsrobe und die Standesrobe. Die Staatsroben werden Charles und Camilla bei der Ankunft in der Westminster Abbey anhaben, die Standesroben nach dem Krönungsgottesdienst.

Motive aus der Natur

Die neuen Bilder zeigen das für die Gewänder zuständige Team der Handstickereischule "Royal School of Needlework" bei der Arbeit an der purpurroten Staatsrobe von Charles und Camillas Standesrobe, die sie nach ihrer Krönung tragen wird. Als Herzogin von Cornwall wurde Camilla 2017 Schirmherrin der "Royal School of Needlework".

Die Staatsrobe des Königs besteht aus purpurrotem Samt und wurde von König Georg VI. (1895-1952), dem Großvater von Charles, bei seiner Krönung 1937 getragen. Auch die Standesrobe mit Goldstickerei wurde 1937 schon von seinem Großvater präsentiert.

Königin Camilla wird bei ihrer Krönung die Staatsrobe tragen, die ursprünglich für die Krönung von Queen Elizabeth II. (1926-2022) 1953 angefertigt wurde. Camillas Standesrobe wurde neu hergestellt. Verziert ist das Kleidungsstück mit Schleppe aus violettfarbenem Samt unter anderem mit Motiven aus der Natur wie verschiedenen Pflanzen oder Bienen.

Mit den Roben in der Kutsche

Den Weg zum Krönungsgottesdienst und die Rückfahrt legen Charles und Camilla in Kutschen zurück. Das königliche Paar wird in einer Prozession, die als "The King's Procession" bekannt ist, in der Westminster Abbey ankommen. Startpunkt ist der Buckingham Palast. Im Anschluss an die Krönung soll eine weitere Prozession folgen, die den umgekehrten Weg zurück zum Buckingham Palast nimmt.