Die monegassische Fürstin Charlène hat eine Preisverleihung besucht und dabei einen eleganten Auftritt auf dem roten Teppich hingelegt. Nur ihr Mann fehlte an ihrer Seite.

Fürstin Charlène (45) hat das 62. Monte-Carlo TV Festival besucht - ohne ihren Mann Fürst Albert II. (65). Sie nahm an der "Nymphes D'Or"-Verleihung teil.

Die Fürstin zeigte sich in nachtblau

Zu der Gala am Dienstagabend (20. Juni) trug die monegassische Fürstin ein langes nachtblaues Kleid mit Revers am Ausschnitt und ohne Ärmel. Dazu wählte sie eine V-förmige Halskette mit gelben und weißen Edelsteinen sowie passende lange Ohrringe. Ihr Pixie-Haarschnitt ist jetzt brünett statt platinblond, wie sie erstmals Ende Mai beim F1-Grand-Prix-Rennen in Monaco gezeigt hatte.

Das Fürstenpaar zeigt sich in letzter Zeit häufiger getrennt. Am 13. Juni besuchte Albert II. allein die Preisverleihung des pädagogischen Wettbewerbs "Oceano pour Tous" im Ozeanografischen Museum Monacos. Auch beim Konzert zum 100. Geburtstag von Fürst Rainier III. (1923-2005) am 14. Juni kam er ohne seine Frau. Sie hingegen zeigte sich am 16. Juni bei den Water Safety Days auf Korsika.