Es ist der erste Sommer ohne Queen Elizabeth II. auf Schloss Balmoral: Dieses Jahr gestalten sich die Sommerferien der britischen Königsfamilie etwas anders als in den Jahrzehnten zuvor. Ein Überblick.

König Charles III. (74) und die britische Königsfamilie blicken einem emotionalen Start in den traditionellen Sommerurlaub entgegen. Denn es wird der erste Sommer auf Schloss Balmoral ohne die Anwesenheit von Queen Elizabeth II. sein. Die verstorbene Monarchin genoss dort jedes Jahr ihre geliebten Sommerferien. Zwar werden auch Charles und Camilla (76) bald nach Schottland aufbrechen, doch ihr erster Sommerurlaub als König und Königin wird etwas anders verlaufen als es in den letzten Jahrzehnten der Fall war.

Schloss Balmoral diesen Sommer ohne König

Wie die britische Adels-Expertin Rebecca English in einem Artikel für die "Daily Mail" berichtet, werden König Charles und Camilla in den Sommerferien nicht auf Schloss Balmoral wohnen. Stattdessen bezieht das Königspaar Birkhall - ein Anwesen, das sich aber ebenfalls auf dem Balmoral-Gelände befindet. Charles hatte Birkhall im Jahr 2002 von seiner Großmutter Queen Mum geerbt. Er habe viel Herzblut in das Haus gesteckt, um es zu einem Ort zu machen, an dem er und Camilla sich wie zuhause fühlen können, so English.

Bereits während der Pandemie hätten die beiden viel Zeit in Birkhall verbracht - mit Arbeiten, Lesen und Spaziergängen. Für Charles sei das Anwesen ein "ganz besonderer Ort". Birkhall werde ihm und seiner Frau bis zum frühen Herbst als Hauptquartier dienen. Demnach werde er sich von Anfang August bis Anfang Oktober in Birkhall aufhalten und je nachdem welche Verpflichtungen anstehen, kommen und gehen.

Das heißt aber gleichzeitig, dass Schloss Balmoral zum ersten Mal seit dem 19. Jahrhundert über den Sommer ohne einen residierenden Monarchen auskommen muss. Das Hauptschloss werde von König Charles in diesem Sommer nur für offizielle Besuche genutzt. Unter anderem erwartet der Monarch den britischen Premierminister Rishi Sunak (43).

Bis zum 16. August soll Schloss Balmoral zudem für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben. Es sollen diverse Veranstaltungen wie ein Filmabend oder Barbecues geplant sein, um mit diesen Events Geld zu verdienen.

Diese Royals verbringen ihre Sommerpause in Schottland

Laut Rebecca English werde das Schloss über die weiteren Sommerferien allerdings nicht komplett leer bleiben. In den nächsten Wochen sollen immer wieder andere Mitglieder der britischen Königsfamilie dort wohnen. Dazu gehören der Royal-Expertin zufolge Prinz William (41), Prinzessin Kate (41) sowie ihre Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5).

Außerdem werden König Charles' Geschwister auf Balmoral erwartet: Prinz Edward (59) und seine Frau Herzogin Sophie (58) mit ihren Kindern Louise (19) und James (14), Prinzessin Anne (72) und ihr Mann Timothy Laurence (68) sowie Annes Kinder Peter Philips (45) und Zara Tindall (42) samt Familien. Auch der in Ungnade gefallene Prinz Andrew (63) und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (63) sollen eine Einladung erhalten haben, eine sommerliche Auszeit auf Schloss Balmoral zu verbringen. Zudem werden Prinzessin Eugenie (33) und Prinzessin Beatrice (34) samt Familien erwartet.

Emotionaler Jahrestag für König Charles

Für König Charles fällt in die Zeit auf Balmoral auch der erste Jahrestag seiner Thronbesteigung. Queen Elizabeth II. war im letzten Jahr am 8. September 2022 auf Schloss Balmoral verstorben. Im Andenken an seine Mutter soll auch unter Charles eine bestimmte Tradition bewahrt werden: der Ghillies Ball, ein Tanzabend, der den Abschluss der alljährlichen Balmoral-Ferien markiert.