Lady Louise Windsor legt nach der Krönung ihren nächsten Aufsehen erregenden Auftritt hin. Bei der Royal Windsor Horse Show lenkt die Nichte von König Charles III. eine Kutsche.

Queen Elizabeth II. (1926-2022) liebte Pferde und die Royal Windsor Horse Show. Ihre Enkelin Lady Louise Windsor (19) tritt in ihre Fußstapfen. Am Sonntag (14. Mai) saß sie bei der prestigeträchtigen Veranstaltung auf dem Kutschbock.

Auf Platz 15 der Thronfolge

Lady Louise ist die Nichte von König Charles III. (74) und steht auf Platz 15 der britischen Thronfolge. Sie ist die Tochter von Charles' Bruder Edward (59) und dessen Frau Sophie (58). Das Paar hielt sie bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bei der Krönung am 6. Mai zog die junge Frau aber bereits viele Blicke auf sich. Sie trug in der Westminster Abbey ein geblümtes Kleid von Suzannah London mit passendem Hut. Nur eine Woche später folgte nun der nächste elegante Auftritt. Sie lenkte eine Kutsche mit zwei schwarzen Pferden und trug dazu einen beigefarbenen Look mit Fedora-Hut, Reitjacke, geblümter Krawatte sowie Reithandschuhen.

Ihr Großvater Prinz Philip begeisterte sie für Kutschfahrten

Dieser Auftritt hätte der pferdebegeisterten Queen sicher gefallen. Aber auch Prinz Philip (1921-2021) wäre wohl begeistert gewesen. Louise soll seine Lieblingsenkelin gewesen sein. Er unternahm mit ihr viele Kutschfahrten und weckte damit ihre Leidenschaft für den Sport. Nach seinem Tod im Alter von 99 Jahren erbte Louise sogar seine Kutsche.

Auch Lady Louises Mutter Sophie war bei der Pferdeshow auf Schloss Windsor dabei. Sie überreichte Rosetten an die Teilnehmer des Kostümwettbewerbs in der Copper Horse Arena. Die Herzogin von Edinburgh trug ein schwarz-weißes Blumenkleid und schwarze Lederstiefel. Bereits Anfang der Woche hatte sie zusammen mit ihrem Mann Edward eine erste Kutschfahrt ihrer Tochter verfolgt.