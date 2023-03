David Attenborough hat der verstorbenen Queen Elizabeth II. eine besondere Aktion gewidmet. Der britische Naturforscher pflanzte für sie eine Eiche. Die Monarchin sei eine "große Baumliebhaberin" gewesen.

Der britische Naturforscher David Attenborough (96) und die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) sind sich in der Vergangenheit immer wieder begegnet. So sind die beiden einst gemeinsam durch die Gärten des Buckingham Palastes gestreift. In Gedenken an die verstorbene Monarchin pflanzte der berühmte Tierfilmer jetzt gemeinsam mit Londoner Schulkindern eine Eiche, wie "The Telegraph" schreibt. Dabei erwähnte er, dass die Queen eine "große Baumliebhaberin" gewesen sei.

Die Queen mochte Bäume

Der 96-Jährige eröffnete offiziell einen neuen, vier Hektar großen Wald im Richmond Park, einem der acht königlichen Parks von London. Er sei "begeistert", den Wald zu eröffnen, um das Leben seiner verstorbenen Bekannten zu feiern. "Die verstorbene Königin mochte die königlichen Parks sehr und war eine große Liebhaberin von Bäumen, daher ist dies ein passender Tribut an ihr Andenken", sagte der Forscher demnach.

Die Einrichtung des Parks sei auch ein Zeichen dafür, dass die geschützte Landschaft und die darin lebenden Tieren erhalten bleiben. "Sodass noch viele Generationen sie genießen können", erklärte der 96-Jährige. Die Eiche ist einer von 70 jungen Laubbäumen, die in dem neuen Waldgebiet gepflanzt wurden.

Eine Initiative zum Platin-Jubiläum der Queen

Im Rahmen des landesweiten Projekts "Plant a Tree for the Jubilee" (Dt.: "Pflanze einen Baum für das Jubiläum"), das am 31. März endet, wurden im Namen der Queen mehr als eine Million neuer Bäume gepflanzt, um ihre Herrschaft zu feiern und ein nachhaltiges Andenken zu schaffen. Die Aktion wurde auf Wunsch von König Charles III. (74) über das Ende des Jubiläumsjahres hinaus verlängert, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, nach dem Tod seiner Mutter am 8. September Bäume zu ihrem Gedenken zu pflanzen.

Den offiziellen Startschuss für die Initiative "The Queen's Green Canopy" (Dt. "Das grüne Baumkronendach der Königin") gab die britische Monarchin im Frühjahr 2021 noch höchstpersönlich. Gemeinsam mit Charles pflanzte sie auf dem Gelände von Schloss Windsor eine Eiche.

David Attenborough und Queen Elizabeth II. waren vor Jahren zusammen sogar im britischen Fernsehen zu sehen. In der Doku "The Queen's Green Planet" machte Attenborough mit der britischen Monarchin einen Spaziergang durch die Gärten des Buckingham Palastes und sprach mit ihr über Bäume.