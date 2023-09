Herzogin Meghan und Prinz Harry haben bei der Abschlusszeremonie der Invictus Games einen glamourösen Auftritt hingelegt. Die beiden waren nicht die einzigen Stars der Show in Düsseldorf.

Die Invictus Games 2023 in Düsseldorf sind am Samstagabend (16. September) zu Ende gegangen. Bei der Abschlusszeremonie mit dabei waren Schirmherr Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42). Harry, der bei dem Event eine Rede hielt, trug einen schwarzen Anzug mit einem dunklen Hemd darunter.

Meghan präsentierte ein grünes, trägerloses Kleid mit zartem Blumenmuster von Cult Gaia. Auf die Bühne kam sie Berichten zufolge nicht. Zusammen jubelten und klatschten Prinz Harry und seine Ehefrau aber auf der Tribüne. Neben ihnen waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67), der ebenfalls eine Rede hielt, sowie seine Frau Elke Büdenbender (61) zu sehen.

Emotionale Rede von Prinz Harry

Die Rede von Prinz Harry zum Abschluss der Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten soll Medienberichten zufolge sehr emotional gewesen sein. Auf Deutsch bedankte er sich unter anderem bei den Menschen in Düsseldorf und fügte hinzu "und vielen Dank an Deutschland für diese fantastischen Spiele".

Prinz Harry und Herzogin Meghan verließen die Arena dann laut "Daily Mail" vor Rita Oras (32) letztem Song, um nicht ins Gedränge zu geraten. Die Sängerin gab bei der Abschlusszeremonie einige ihrer Hits zum Besten.

Prinz Harry und Herzogin Meghan machen sich auf die Heimreise

Am heutigen Sonntag fliegen Harry und Meghan angeblich zurück in die USA zu ihren Kindern Archie (4) und Lillibet (2). Das Paar lebt seit 2020 im kalifornischen Montecito. Zuvor waren der britische Prinz und seine aus den USA stammende Ehefrau als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie zurückgetreten.

Die nächsten Invictus Games werden unterdessen wieder in Nordamerika stattfinden. "Während sich die Invictus Games weiter angepasst und entwickelt haben, freue ich mich sehr, ankündigen zu können, dass die Invictus Games Foundation Kanada ausgewählt hat, um die allerersten Winter Hybrid Games im Jahr 2025 auszurichten", sagte Prinz Harry in einer Erklärung dazu. Der Wettkampf werde demnach in der Nähe von Whistler und Vancouver ausgetragen.