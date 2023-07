Von der Krönung aufs Polofeld: Prinz William ist bei einem Charity-Match in Windsor angetreten. Von seiner Ehefrau, Prinzessin Kate, gab es tatkräftige Unterstützung und Küsschen.

Nach der symbolischen Krönung von König Charles III. (74) am 5. Juli in Schottland ging es für seinen ältesten Sohn und dessen Ehefrau offenbar schnell wieder in die Heimat. Nur einen Tag später trat Prinz William (41) bei einem Charity-Polospiel im traditionsreichen Guards Polo Club in Windsor an, wo er von seiner Frau, Prinzessin Kate (41), tatkräftig unterstützt wurde.

Beim Out-Sourcing Inc. Royal Charity Polo Cup 2023 gab es für den Prinzen nicht nur eine süße Trophäe in Form eines kleinen Elefanten, sondern auch liebevolle Küsschen auf die Wange von seiner Kate. Simon Perry von "People" teilte auf Instagram einen kurzen Clip von dem schönen Moment.

1,2 Million Dollar für den guten Zweck

Laut des Magazins seien bei der Veranstaltung mehr als 1,2 Million Dollar für wohltätige Organisationen eingenommen worden. Darunter gehe demnach auch ein Teilbetrag an East Anglia's Children's Hospices (EACH). Die Prinzessin ist seit 2012 Schirmherrin der Organisation, die sich um Kinder und Jugendliche sowie deren Familien kümmert.

Schon im vergangenen Juli turtelten Kate und William öffentlich bei dem Charity-Event in Windsor. Damals trug sie ein langes weißes Kleid mit schwarzen Akzenten, diesmal zeigte sie sich im babyblauen Midi-Dress von Beulah London. 2022 wurden sie noch von Cocker-Spaniel-Dame Orla zu der Benefizveranstaltung begleitet. In diesem Jahr war die Familienhündin offenbar nicht mit dabei.

Orla ist ein Geschenk von Kates jüngerem Bruder James Middleton (36), der gerade erst mitgeteilt hat, dass er mit seiner Ehefrau Alizee Thevenet sein erstes Kind erwartet. Kate und William haben drei Kinder: George (9), Charlotte (8) und Louis (5). Charlotte soll eine besondere Beziehung zu Orla pflegen.