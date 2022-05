Prinz Harry und Herzogin Meghan haben angekündigt, im Juni England zu besuchen. Ihr Anwesen dort ist allerdings belegt...

Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) wollen Anfang Juni mit Queen Elizabeth II. (96) das Platin-Thronjubiläum feiern. Ihr Anwesen in Windsor haben sie allerdings untervermietet. Dennoch wollen die Herzogin und der Herzog von Sussex während ihres Aufenthalts angeblich in Frogmore Cottage absteigen.

Das denkmalgeschützte Anwesen in Windsor, das Harry und Meghan aufwendig renovieren ließen, wird derzeit von Harrys Cousine Prinzessin Eugenie (32), ihrem Ehemann Jack Brooksbank (36) und ihrem Sohn August (1) bewohnt. Im Februar hatte "The Telegraph" berichtet, dass der Herzog von Sussex seinen Vertrag für das Cottage verlängert hat - obwohl er in einer 13-Millionen-Euro-Villa im kalifornischen Montecito lebt.

Sicherheitsmaßnahmen werden erhöht

Und nun soll Frogmore Cottage auch auf den Besuch der Sussexes vorbereitet werden. Laut "Scottish Sun" werden vor der Ankunft von Harry und Meghan mit ihren beiden Kindern Archie (3) und Lilibet (11 Monate) dort angeblich bereits die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Prinzessin Eugenie werde wahrscheinlich die Gästezimmer von Frogmore Cottage bereitstellen, um die vierköpfige Familie während ihres Besuchs in England unterzubringen, berichtet das Blatt.

Die mehrtägigen Hauptfeierlichkeiten zum Platinjubiläum der Queen beginnen am 2. Juni mit der traditionellen "Trooping the Colour"-Parade. Prinz Harry und Herzogin Meghan haben zwar bestätigt, dass sie zum Thronjubiläum anreisen werden. Bei der Traditionsveranstaltung werden sie aber wohl nicht auf dem Balkon des Buckingham Palastes stehen. Auftreten sollen dort neben der Monarchin nur die Mitglieder der Königsfamilie, die royale Aufgaben und Pflichten ausfüllen. Prinz Harry und Herzogin Meghan waren Anfang 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten und in die USA gezogen. Bei welchen Veranstaltungen die Sussexes im Juni zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt.