Angesichts einer kurzen Szene in der Netflix-Serie "The Crown", in der ein Bild von Cindy Crawford zu sehen ist, erinnerte das Model jetzt an ihren Besuch im Kensington Palast vor vielen Jahren. Damals traf sie Diana und William - das sei ihr "lebhaft" im Gedächtnis geblieben.

Das US-amerikanische Model Cindy Crawford (57) taucht in einer kleinen Szene in der finalen Staffel von "The Crown" auf - und kommentierte dies jetzt auf ihrer Instagram-Seite. In ihrer Story zeigte sie dazu auch ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit Prinzessin Diana (1961-1997) zu sehen ist.

Das Model zeigt die Szene aus "The Crown"

Crawford veröffentlichte in einem Instagram-Posting einen Ausschnitt aus dem zweiten Teil der sechsten Staffel des Netflix-Hits über die britische Königsfamilie. In der Szene wird sie in einem Gespräch zwischen Prinz Philip ( Jonathan Pryce) und Prinz William (Ed McVey) angesprochen. In der Szene aus Episode fünf, die am 14. Dezember Premiere hatte, öffnete der junge Prinz die Tür zu seinem Schlafsaal in Eton und stellte fest, dass ihm sein Großvater einen Überraschungsbesuch abgestattet hatte. An der Wand prangten Bilder von Crawford und ihren Kolleginnen Naomi Campbell (53) und Claudia Schiffer (53). "Nichts, wofür man sich schämen muss! Haben sie Namen?", fragte Pryce in seiner Rolle als Philip. "Zu meiner Zeit waren es Rita Hayworth, Betty Grable und Lana Turner."

Angesichts ihres "kleinen Cameo-Auftritts" wurden bei Crawford Erinnerungen an ihre Begegnung mit den Royals wach: "Ich erinnere mich noch lebhaft daran, den Kensington Palast besucht zu haben, um Diana und einen Teenager William zu treffen (der gerade die 'Super Models' entdeckt hatte)."

"Als würde ich mit einer Freundin reden"

In ihrer Story postete sie ein gemeinsames Foto mit Diana, das sie bereits anlässlich des 20. Todestages der Prinzessin im Jahr 2017 veröffentlicht hatte. Damals hatte sie geschrieben: "Ich erinnere mich heute an diese inspirierende Frau. Dieses Foto wurde im Kensington Palast aufgenommen. Prinzessin Diana hatte irgendwie die Nummer in meinem Büro bekommen und rief an, um nach mir zu fragen." Weiter schilderte sie in ihrer Hommage von 2017: "Meine Assistentin stand unter Schock! Endlich kamen wir zusammen und sie fragte, ob ich das nächste Mal, wenn ich in London wäre, auf einen Tee vorbeikommen würde - ich glaube, Prinz William fing gerade erst an, Models zu bemerken, und sie dachte, es wäre eine süße Überraschung für ihn und Prinz Harry."

Sie sei nervös gewesen und habe nicht gewusst, was sie zu diesem Anlass anziehen sollte. Aber dann "war es, als würde ich mit einer Freundin reden". Über Diana schwärmte sie: "Sie war eine Klasse und zeigte uns allen, was eine moderne Prinzessin sein sollte."

Sechs Staffeln "The Crown"

Die erste Staffel von "The Crown" startete im Jahr 2016. Mit der sechsten Staffel endet die erfolgreiche Netflix-Serie. Die finale Staffel wurde in zwei Teilen veröffentlicht. Die ersten Folgen erschienen am 16. November und behandelten die Zeit rund um Dianas Unfalltod. Im zweiten Teil, der am 14. Dezember erschien, ging es dann um jüngere Ereignisse im Königshaus wie die Hochzeit von Charles (75) und Camilla (76) sowie die Anfänge der Beziehung von William (41) und Kate (41).