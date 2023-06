Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) leben zwar seit 2020 in den USA, bis vor wenigen Monaten galt Frogmore Cottage aber noch als offizielles Zuhause des Paares, wenn es sich in Großbritannien aufhielt. Dieses Kapitel scheint nun allerdings offiziell abgeschlossen. Wie unter anderem "ITV News" berichtet, seien die beiden jetzt endgültig ausgezogen.

Laut eines Berichts der britischen Boulevardzeitung "The Sun" sollen Harry und Meghan die Schlüssel zu ihrem ehemaligen englischen Heim in der Nähe von Schloss Windsor zurückgegeben haben. Die letzten Besitztümer der beiden vor Ort seien zudem nach Kalifornien verschifft worden, wo sie gemeinsamen mit ihren Kindern Archie (4) und Lilibet (2) wohnen. Sir Michael Stevens (65), Leiter der königlichen Buchhaltung, habe demnach bestätigt, "dass der Herzog und die Herzogin von Sussex Frogmore Cottage verlassen haben".

Ein Sprecher von Harry und Meghan hatte Anfang März bestätigt, dass das royale Paar aufgefordert worden war, sein bisheriges Zuhause in Großbritannien abzutreten. Ein entsprechendes Statement lag unter anderem Royal-Experte Omid Scobie vor.

Says a spokesperson for Harry and Meghan: "We can confirm The Duke and Duchess of Sussex have been requested to vacate their residence at Frogmore Cottage."