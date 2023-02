Damit auch in Sachen Outfits nichts bei der bevorstehenden Krönung von König Charles III. schiefgeht, setzt Camilla auf einen ganz besonderen Designer.

Die Vorbereitung für die bevorstehende Krönung von König Charles III. (74) und seiner Gemahlin Camilla (75) am 6. Mai 2023 sind in vollem Gange. Nun scheint auch der Designer gefunden, der sich um das Outfit der Queen Consort kümmern wird. Laut "The Sun" hat Camilla dafür Bruce Oldfield (72) auserwählt, mit dem sie seit Jahren eine "enge Freundschaft" pflegt und der einst auch der Lieblingsdesigner von Prinzessin Diana (1961-1997) gewesen ist.

"Camilla vertraut Bruce"

Laut Bericht entwarf Oldfield in den 80er Jahren einige der ikonischsten Kleider von Diana, mit der er ebenfalls eng befreundet gewesen sein soll. Auch Hollywood-Stars wie Kim Kardashian (42), Rihanna (35) oder Taylor Swift (33) tragen seine Kreationen.

Ein Insider erklärt dem Blatt: "Camilla vertraut Bruce, weil er in letzter Zeit wirklich Kleider für so viele wichtige Anlässe für sie geliefert hat." Dass die Wahl auf ihn gefallen ist, sei "naheliegend" gewesen. Details zu Camillas Outfit sind unterdessen aber noch nicht bekannt.

Besondere Krone für Camilla

Feststeht hingegen, welche Krone Camilla am 6. Mai bei der feierlichen Zeremonie tragen wird. Wie der Palast kürzlich mitgeteilt hatte, wird ihr Haupt die Krone der Königin Mary zieren. Diese wurde im Jahr 1911 für die Ehefrau des britischen Königs Georg V. (1865-1936) angefertigt. Maria von Teck (1867-1953) wurde ebenso wie Camilla an der Seite ihres Gatten zur Königsgemahlin gekrönt.

Camillas Entscheidung, die Krone der Königin Mary auf ihrem Haupt zu tragen, stellt dabei einen gewissen Bruch mit der royalen britischen Tradition dar. Denn zum ersten Mal seit beinahe drei Jahrhunderten wird für die Krönung einer Königsgemahlin somit keine neue Krone in Auftrag gegeben. Camilla hat dies laut Mitteilung des Palastes aus Gründen der Nachhaltigkeit und Effizienz veranlasst.