Für Prinzessin Josephine steht schon bald eine wichtige Veränderung an. Die Tochter von Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary wird auf eine neue Schule gehen.

Für die Prinzessin Josephine (12) beginnt das neue Schuljahr mit einer großen Veränderung. Wie das dänische Könighaus über den offiziellen Instagram-Account mitgeteilt hat, wird sich die Tochter von Kronprinz Frederik (55) und Kronprinzessin Mary (51) einen neuen Schulweg merken müssen: "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Josephine beginnt das neue Schuljahr in der 6. Klasse der Kildegård Privatschule. Die Prinzessin wird in der kommenden Woche an ihrer neuen Schule anfangen und freut sich darauf, dort ihre Schulausbildung fortzusetzen."

Besagte Privatschule befinden sich im Norden von Kopenhagen - ganz in der Nähe der Tranegård Schule, auf die Prinzessin Josephine bislang ging. In Hinsicht auf ihren Zwillingsbruder Prinz Vincent (12) wurde derweil kein Schulwechsel verkündet, er bleibt offensichtlich auf der Tranegård Schule. Warum es zu dem Wechsel bei Prinzessin Josephine kommt, geht nicht aus dem Posting des Königshauses hervor.

Neben den Zwillinge Josephine und Vincent haben Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary noch zwei weitere gemeinsame Kinder: Prinzessin Isabella wurde im April dieses Jahres 16 Jahre alt. Der erstgeborene Prinz Christian, der hinter seinem Vater in der dänischen Thronfolge steht, wird im Oktober dieses Jahres volljährig.

Auch Prinz Christian wurde von Schule genommen

Auch bei ihm kam es im Sommer 2022 zu einer bedeutsamen Veränderung. Damals gaben seine Eltern bekannt, dass der Prinz nicht länger das Internat Herlufsholm besuchen wird. Zuvor waren die Royals dänischen Medienberichten zufolge dafür kritisiert worden, dass sie nach einem Bericht, in dem Mobbing- und Gewaltvorwürfe gegen die Einrichtung laut wurden, ihren Sohn nicht sofort aus der Schule genommen hatten.

In den sozialen Medien veröffentlichten Frederik und Mary daraufhin das Statement, in dem sie bekannt gaben, dass ihr ältester Sohn das Internat nicht länger besuchen wird. Zudem wurde mitgeteilt, dass Prinzessin Isabella nicht wie zunächst geplant auf die Schule gehen werde. Sie hätte offenbar zur neunten Klasse dorthin wechseln sollen.