Nach mehreren Wochen hat sich das Fürstenpaar von Monaco erstmals wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Zusammen mit ihren Kindern winkten Albert II. und Charlène vom Fürstenpalast in Monte-Carlo.

Die monegassische Fürstenfamilie hat sich zur Johannisnacht auf dem Balkon des Palastes in Monte-Carlo gezeigt. Albert II. (65) und seine Frau Charlène (45) winkten dem Volk gemeinsam mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella (8) zu.

Es war gleichzeitig ihr 13. Verlobungstag

Der Auftritt erfolgte am 23. Juni - genau zum 13. Verlobungstag des Paares. Und bald steht schon der nächste Ehrentag an: Am 1. Juli haben Albert II. und Charlène ihren zwölften Hochzeitstag. Bei ihrem jüngsten Termin begutachtete die Familie die Vorbereitungen für den Johannistag am 24. Juni. Das Fürstenpaar stand auf dem Balkon hinter den Kindern, die Fürstin hinter ihrem Sohn, der Fürst hinter seiner Tochter. Charlène trug eine helle Bluse, Gabriella ein weißes Spitzenkleid. Albert II. und Jacques waren in dunklen Anzügen zu sehen.

Es ist der erste gemeinsame Auftritt des Fürstenpaares seit einigen Wochen gewesen. Im Juni absolvierten beide mehrere Solo-Termine. So besuchte Albert II. allein die Preisverleihung des pädagogischen Wettbewerbs "Oceano pour Tous" im Ozeanografischen Museum Monacos. Auch beim Konzert zum 100. Geburtstag von Fürst Rainier III. (1923-2005) am 14. Juni kam er ohne seine Frau. Sie hingegen zeigte sich gut gelaunt bei Veranstaltungen der Water Safety Days. Am 20. Juni besuchte Charlène alleine das 62. Monte-Carlo TV Festival.