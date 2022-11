Fürstin Charlène und Fürst Albert II. bei den Princess Grace Awards in New York.

© getty/[EXTRACTED]: Dave Kotinsky/Getty Images for Princess Grace Foundation - USA

Fürstin Charlène hat sich für die Princess Grace Awards in New York ein weiteres Mal auf den roten Teppich gewagt. In einem bodenlangen Blumenkleid begrüßte sie gemeinsam mit ihrem Mann, Fürst Albert II., die Gäste der Gala.