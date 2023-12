Am ersten Weihnachtstag besucht die britische Königsfamilie traditionell den Weihnachtsgottesdienst in Sandringham. Und auch Diana war am 25. Dezember ein wenig dabei: Prinzessin Kate erinnerte mit besonderen Schmuckstücken an ihre viel zu früh verstorbene Schwiegermutter.

Prinzessin Kate (41) war beim Spaziergang der britischen Königsfamilie zum Weihnachtsgottesdienst wieder der modische Hingucker. Während das Königspaar traditionell in gedeckten Tönen daherkam, präsentierte sie sich in leuchtendem Blau. Zu ihrem Festtags-Look gehörte auch eine kleine Hommage an ihre berühmte Schwiegermutter: Sie trug Ohrringe, die einst Prinzessin Diana (1961-1997) gehörten.

Kate bekam die Ohrringe zu ihrer Verlobung

Für den Gottesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag in der St. Mary Magdalene Church in Sandringham wählte Kate dieses Mal einen blauen Mantel von Alexander McQueen und maßgeschneiderte "Glen 85"-Stiefel von Gianvito Rossi. Dazu kombinierte sie die doppelten Tropfen-Saphir-Ohrringe von Diana.

Vor ihrem Unfalltod hatte die erste Ehefrau von König Charles III. (75) in einem Brief verfügt, was mit ihrer Schmucksammlung in Zukunft geschehen solle: "Ich möchte, dass Sie meinen gesamten Schmuck dem Anteil meiner Söhne zuteilen, damit ihre Frauen ihn zu gegebener Zeit haben oder nutzen können. Die genaue Aufteilung der Schmuckstücke überlasse ich Ihrem Ermessen." Und so wurde es im Königshaus gehalten. William (41) wie auch Harry (39) erhielten viele der kostbaren Exemplare.

Zusammen mit einem Saphir-Verlobungsring, dessen Wert auf etwa 300.000 Pfund (rund 346.000 Euro) geschätzt wird, schenkte Prinz William seiner Kate auch die Ohrringe, nachdem er ihr im Jahr 2010 einen Heiratsantrag gemacht hatte. Das Doppeltropfenpaar erhielt Prinzessin Diana ursprünglich zusammen mit anderen Juwelen als Hochzeitsgeschenk von Fahd von Saudi-Arabien (1921-2005). Sie trug das komplette Set, als sie 1983 an einem Staatsempfang in Brisbane teilnahm. Zwei Jahre später trug sie den Schmuck erneut, um die Geburt von Prinz Harry zu feiern.

Auch Kate liebt das Ohrhänger-Set. Die Ohrringe sind eines ihrer am häufigsten getragenen Paare. Die Prinzessin von Wales ist auch großer Fan von Alexander McQueen und trug den gleichen Mantel in Grün während einer Reise nach Boston.