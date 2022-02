Ein Wombat hier, ein Kohlkopf da, dazu eine echte Lady Gaga und ein Schwermetall: Das sind die ungewöhnlichen Spitznamen der britischen Royals.

In einem Punkt unterscheidet sich die britische Königsfamilie nicht von allen anderen Haushalten: Statt der tatsächlichen Namen der einzelnen Familienmitglieder werden auch durch den Buckingham Palast diverse Spitz- und Kosenamen gerufen. Für die neuesten von ihnen sind derzeit offenbar die Kinder von Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) verantwortlich.

So enthüllte Herzogin Camilla (74) schon vor einiger Zeit, dass sie von George (8), Charlotte (6) und Louis (3) "Gaga" genannt wird. Dies machte sie laut "The Mirror" im passenden Rahmen öffentlich - bei einem Gespräch mit Lady Gaga. Ihren Ehemann Prinz Charles (73) sollen die Kinder derweil mit "Grandpa Wales" ansprechen. Zudem sollen die drei alles über ihre "Granny Diana" wissen wollen.

Ein Wombat namens William

Sie stehen damit in guter Tradition zu ihrem eigenen Vater. Denn auch Prinz William soll früher seine lieben Probleme damit gehabt haben, Queen Elizabeth II. (95) "Grandmother" zu nennen. Stattdessen sei ein "Gary" aus ihm herausgekommen. Prinz George nenne die Queen dagegen "Gan-Gan" - geht auch einfacher über die Lippen als "Great-Grandmother".

Apropos William: Auch er trägt einen ungewöhnlichen Kosenamen, den ihm seine verstorbene Mutter Diana (1961-1997) gegeben haben soll - "Wombat". Eine gemeinsame Australien-Reise in Williams frühster Kindheit soll zu dem Kosenamen geführt haben, seitdem werde er ihn "einfach nicht mehr los. (...) Nicht, weil ich wie ein Wombat aussehe - oder vielleicht doch?"

Von ihrem verstorbenen Prinzgemahl Philip (1921-2021) sei die Königin dagegen gerne mal mit "Cabbage" ("Kohlkopf") gerufen wurden. Zudem nannte er sie gerne Lilibet - so wie Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) ihr zweites Kind vor rund sieben Monaten getauft haben.

"Wolfram" Meghan?

In einem Gespräch mit James Corden (43) wurde deutlich, dass Herzogin Meghan gleich mehrere Kosenamen für ihren Mann hat. Die rangieren von "Prince Harr" über "Haz" hin zu einem kurzen "H". Er kontert hingegen mit einem konventionellerem "Meg".

Wesentlich mehr lässt sich in den Spitznamen hineininterpretieren, den Meghan von ihrem Schwiegervater Prinz Charles bekommen haben soll. Angeblich hat er sie "Tungsten" getauft, also "Wolfram". Das hat den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle und gilt als kaum zu verbiegen, zuweilen aber auch schwer in der Handhabung...