Wie wird man ohne Farbe zum echten Hingucker? Das demonstriert Prinzessin Kate in einem cremefarbenen Outfit bei ihrem Besuch an der Nottingham Trent University - ein Termin zum Welttag der seelischen Gesundheit.

Prinzessin Kate (41) schwelgt beim Besuch an der Nottingham Trent University in Erinnerungen an ihre eigene Studienzeit in St. Andrews. Den Termin absolvierte sie im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen zum Welttag der seelischen Gesundheit. Wie "Mail Online" weiter meldet, unterhielt sich die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (41) vor Ort mit den Studentinnen und Studenten über die Bedeutung der psychischen Gesundheit von Jugendlichen.

Eleganter Auftritt ganz ohne Farbe

Bei diesem Auftritt trug die dreifache Mutter einen cremefarbenen Strickzweiteiler von Sezane, einer ihrer Lieblingsmarken. Die komplett farblose Kombination bestand aus einem Top mit Statement-Knopfreihen an den Ärmeln und einem dreiviertellangen Rock. Zum Outfit kombinierte die Prinzessin von Wales camelfarbene Pumps und große elegante Perlenohrringe sowie eine beige Mini Holly Bag von Tusting. Das Make-up hielt sie dezent. Das lange braune Haar war zum lockeren Mittelscheitel frisiert.

Mit dem eleganten Ton-in-Ton-Ensemble sorgte Prinzessin Kate für einen echten Hingucker, zuletzt war sie zu öffentlichen Auftritten immer in Hosenanzügen erschienen.

Am Tag vor Kates Solo-Besuch an der Universität war sie zusammen mit Ehemann Prinz William in Birmingham, wo das Paar ein Forum zur psychischen Gesundheit von Jugendlichen mit BBC Radio 1 veranstaltete. Bei der Veranstaltung kamen laut der britischen Tageszeitung 100 Jugendliche zusammen und diskutierten über ihren Umgang mit Emotionen. Das royale Paar sprach mit ihnen und Alex George (32) - ehemaliger "Love Island"-Kandidat, Arzt und britischer Botschafter für psychische Gesundheit bei Jugendlichen - über die Herausforderungen der jungen Generation.