Der ehemalige Rugby-Star Mike Tindall verrät, wie sein Spitzname für Prinz William lautet. Der britische Thronfolger scheint nicht besonders trinkfest zu sein.

Der ehemalige Rugby-Star Mike Tindall (45) hat verraten, wie er Prinz William (41) nennt. Der Schwiegersohn von Prinzessin Anne (73) hat dem britischen Thronfolger im Scherz den Spitznamen "One Pint Willy" verpasst. Offenbar ist William nicht besonders trinkfest. Wie "bbc.com" berichtet, erzählte Tindall das, als er mit seiner Ehefrau Zara (42) - der Cousine des Prinzen von Wales - im Podcast von Rob Burrow (41) zu Gast war.

"Du steckst in so großen Schwierigkeiten!"

Mike Tindall sagte demnach: "Der Prinz von Wales ist bei mir als One Pint Willy bekannt, weil er nicht der beste Trinker ist." Ein englisches Pint entspricht etwa einem halben Liter. Tindall fügte hinzu, dass er aus einem Sport komme, in dem es auch um das Miteinander gehe und "in dem ziemlich oft ein paar Bier getrunken werden". Anschließend entschuldigte er sich aber bei Prinz William, weil er dessen Spitznamen preisgegeben hat. "Oh mein Gott. Es ist jetzt da draußen. Tut mir leid, Sir." Seine Frau fügte dem Bericht zufolge hinzu: "Du steckst in so großen Schwierigkeiten!"

Es ist nicht das erste Mal, dass Mike Tindall aus dem royalen Nähkästchen plaudert: Er verriet bereits im Herbst in einem anderen Podcast, dass Prinz Williams Frau, Prinzessin Kate (42), das Trinkspiel "Beer Pong" liebt, bei dem Tischtennisbälle in Trinkbecher geworfen werden. Der Gegner muss jeden getroffenen Becher austrinken.

Seit 2011 Mitglied in der Royal Family

Vergangenes Jahr machte Mike Tindall zudem mit einem TV-Auftritt Schlagzeilen. Er nahm an der britischen Version von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!", teil. Im Dschungelcamp hielt er es auch ziemlich lange aus. Der 45-Jährige verpasste nur knapp das Finale und durfte sich über Platz vier freuen.

Mike und Zara Tindall lernten sich 2003 kennen und heirateten 2011. Sie haben drei Kinder: Mia Grace (9), Lena Elizabeth (5) und Lucas Philip (2).