Royal Ascot war eines der Lieblingsereignisse von Königin Elizabeth: Ihr Sohn Charles soll früher den Pferderennen eher abgeneigt gewesen sein. Doch jetzt scheint der König an der Seite von Ehefrau Camilla eine Leidenschaft für das royale Pferdesport-Event zu entwickeln.

Von 20. bis zum 24. Juni 2023 findet das traditionelle Pferderennen Royal Ascot statt - zum ersten Mal ohne Queen Elizabeth (1926 - 2022). Nun nimmt König Charles III. (74) den Platz seiner verstorbenen Mutter bei deren Lieblingsereignis ein. Und an der Seite seiner Frau Camilla (75) scheint er sichtlich Freude an dem Event zu finden, von dem er laut Medienberichten früher eher abgeneigt war.

König Charles III. voller Spannung in der Royal Box

Bei seinem Debüt als Mann höchsten Ranges war zu beobachten, wie der König mit gespanntem Gesicht die Performance des Pferdes beobachtete, auf das er gesetzt hatte. Laut eines Berichts des "Telegraph" hatte Charles auf ein Pferd namens Royal Champion gewettet, das am Ende des Rennens den fünften Platz erreichte.

Camillas Leidenschaft für Pferderennen

Während Charles lange als Pferderennen-Agnostiker galt, ist bei seiner Ehefrau Camilla das Gegenteil der Fall: Sie ist laut "Daily Mail" dafür bekannt, schon ihr Leben lang ein großer Pferderennen-Fan zu sein. Auch in ihrem Gesicht war die Spannung am Dienstag förmlich abzulesen.

Im Dior-Kostüm und mit Fernglas ausgestattet, nahm sie mit angespannten Grimassen am Geschehen auf der Pferderennbahn teil. Offenbar wirkt ihre Begeisterung und Leidenschaft für den Pferderennsport ansteckend auf ihren Ehemann. Mit Camilla an seiner Seite scheint Charles nun bei Royal Ascort in die Fußstapfen seiner Mutter zu treten.

Begleitet wurden Charles und Camilla übrigens auf der Tribüne von Camillas Sohn Tom Parker Bowles (48), der wie seine Mutter ein ebenso großer Pferderennen-Fan zu sein scheint.