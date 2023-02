Im Sommer werden Kronprinz Haakon von Norwegen und Ehefrau Mette-Marit beide 50 Jahre alt. Nun haben sie bekannt gegeben, dass sie zu ihren Jubiläen mehrere Reisen und eine gemeinsame Geburtstagsparty planen.

Kronprinz Haakon von Norwegen feiert am 20. Juli Geburtstag, seine Frau Mette-Marit folgt ihm am 19. August. Beide werden dieses Jahr 50 Jahre alt und wollen das Doppel-Jubiläum dementsprechend würdigen. In einer Mitteilung des Königshauses wurden nun die Pläne des Kronprinzenpaars verkündet.

Reisen ins "alte und neue Norwegen"

Neben einer Geburtstagsfeier im August, zu der die beiden "Gäste aus dem ganzen Land" einladen und die als "Hinterhofparty im Schloss" angekündigt ist, sind ab Frühjahr über das ganze Jahr verteilt mehrere Trips geplant. "Die fünf Reisen werden zusammen eine Geschichte über verschiedene Teile unserer Gesellschaft sein - über das alte und das neue Norwegen, darüber, wer wir sind und was uns als Volk geprägt hat", heißt es in der Mitteilung.

Im Februar geht es noch nach Stord, später nach Setesdal (März), Finnmark (April), Træna (Mai) und Oslo (Juni). In der norwegischen Hauptstadt wird das Paar unter anderem Osloer Schriftsteller und Musiker treffen und mehr über das Stadt- und Kulturleben erfahren. An den vorherigen Stationen werden sie unter anderem eine Werft, Handwerksbetriebe oder ein Fischerdorf besuchen. Als krönender Abschluss möchte das Kronprinzenpaar auf der gemeinsamen Geburtstagsparty "die Gelegenheit nutzen, das Norwegen zu feiern, das alle in diesen 50 Jahren gemeinsam mitgestaltet haben". Als Tag der Feier wurde der Hochzeitstag des Kronprinzenpaares, der 25. August, gewählt.