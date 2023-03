Nach unzähligen Spekulationen über die Teilnahme von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) an der Krönung von Charles III. (74) ist nun zumindest gewiss, dass der jüngste Sohn des Königs und dessen Ehefrau eine Einladung erhalten haben. Wie Roya Nikkhah, Royal-Redakteurin der "The Sunday Times" bei Twitter schreibt, habe ein Sprecher der Sussexes dies bescheinigt.

A Sussex spokesperson tells me: “I can confirm The Duke has recently received email correspondence from His Majesty's office regarding the coronation. An immediate decision on whether The Duke and Duchess will attend will not be disclosed by us at this time."