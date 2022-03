Herzogin Kate und Prinz William machten im Rahmen ihrer Reise durch die Karibik in Jamaika Halt. Nicht nur das Gastgeberland, sondern auch die Queen würdigte die Herzogin von Cambridge mit ihrer Robe.

Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) beendeten den fünften Tag ihrer Karibik-Reise mit einem Dinner im King's House in Jamaika. Zum Abendessen mit Vertretern der dortigen Regierung erschien die Herzogin von Cambridge in einem Glitzerkleid in der Farbe der Flagge des Gastgeberlandes.

Die grüne, schulterfreie Tüllrobe war mit funkelnden Edelsteinen besetzt und machte sie zum Blickfang des Abends. Laut "Daily Mail" handelt es sich bei dem Kleid um eine Spezialanfertigung der "Wonder Glitter Tulle Gown" der britischen Designerin Jenny Packham. Passend dazu kombinierte die Herzogin Smaragd- und Diamant-Schmuck, den ihr Queen Elizabeth II. (95) geliehen hatte.

Im Gegenzug repräsentierte Herzogin Kate die Queen in Form eines Ordens der königlichen Familie. Er zeigt ein Abbild der Monarchin und kommt bei White-Tie-Anlässen wie Staatsbanketten oder dem alljährlichen diplomatischen Empfang im Buckingham Palast zum Einsatz. Unterhalb des Ordens trug Kate den GCVO-Stern, den ihr die Monarchin anlässlich des achten Hochzeitstages im April 2019 überreicht hatte.

Modische Reise

Nicht zum ersten Mal auf ihrer Reise durch die Karibik beweist Herzogin Kate modisches Gespür: Bereits in Belize sorgte sie mit einer pinkfarbenen, metallisch schimmernden Robe mit Rüschenärmeln für Begeisterung. Tags darauf stieg sie in Jamaika in strahlendem Gelb aus dem Flugzeug.