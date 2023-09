Wie jetzt erst bekannt wurde, nutzte Herzogin Meghan ihren Deutschland-Trip auch, um eine Einrichtung für obdachlose Mädchen und junge Frauen in Düsseldorf zu besuchen.

Kurz bevor Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Meghan (42) am vergangenen Wochenende die Heimreise in die USA antraten, nutzte die Herzogin den Deutschland-Trip offenbar noch für eine schöne Geste. Wie Bilder auf Instagram zeigen, die erst jetzt ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben, besuchte Herzogin Meghan eine wohltätige Einrichtung für Frauen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind.

Auf einem Bild, das in einer Instagram-Story des TrebeCafés veröffentlicht wurde, posiert Herzogin Meghan strahlend und Seite an Seite mit einer Frau. Auf einem weiteren Foto beschäftigt sie sich gerade mit einem kleinen Mädchen. Das TrebeCafé im Herzen Düsseldorfs bietet einen "Zufluchtsort für Mädchen und junge Frauen in besonders unsicheren Lebenslagen", heißt es auf der Homepage der Einrichtung. Auch "anonyme, freiwillige und kostenlose Unterstützung" werde dort angeboten.

Harry bedankt sich für "fantastische Spiele"

Am 16. September ist in Düsseldorf das Finale der diesjährigen Invictus Games vonstattengegangen. Bei der Abschlusszeremonie mit dabei waren neben Schirmherr Prinz Harry und seiner Ehefrau Herzogin Meghan auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) sowie dessen Frau Elke Büdenbender (61). Auf Deutsch bedankte sich der Royal unter anderem bei den Menschen in Düsseldorf und fügte hinzu: "Vielen Dank an Deutschland für diese fantastischen Spiele."

Die nächsten Invictus Games werden unterdessen wieder in Nordamerika stattfinden. "Während sich die Invictus Games weiter angepasst und entwickelt haben, freue ich mich sehr, ankündigen zu können, dass die Invictus Games Foundation Kanada ausgewählt hat, um die allerersten Winter Hybrid Games im Jahr 2025 auszurichten", sagte Prinz Harry in einer Erklärung dazu. Der Wettkampf werde demnach in der Nähe von Whistler und Vancouver ausgetragen.