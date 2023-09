Innerhalb weniger Tage hat Herzogin Meghan in Kalifornien zum zweiten Mal ein Konzert von Beyoncé besucht. Dieses Mal kam sie ohne Ehemann Harry und wurde unter anderem mit einem wichtigen Netflix-Manager gesehen.

Herzogin Meghan (42) hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ein Konzert von Beyoncé (42) besucht. Dieses Mal scheint es aber eher ein geschäftlicher Termin als reines Privatvergnügen gewesen zu sein, wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet. Denn die Frau von Prinz Harry (38) wurde nicht nur neben anderen Promis, sondern auch zusammen mit Netflix-Chef Ted Sarandos (59) und seiner Frau Nicole Avant (55) gesichtet.

Dieses Mal ohne Harry

Erst am Freitag (1. September) hatte das Herzogspaar von Sussex gemeinsam mit Meghans Mutter Doria Ragland (67) eine Show der "Renaissance"-Welttournee im SoFi Stadium in Kalifornien besucht. Am Montag dann kam Meghan zum dritten und letzten Auftritt in Inglewood offenbar ohne ihren Mann. An dem Abend beging Beyoncé ihren 42. Geburtstag auf der Bühne. Zahlreiche hochkarätige Promis wie Adele (35), Katy Perry (38) und Heidi Klum (50) feierten mit.

Ging es um neue Projekte?

Meghan wurde im Publikum neben dem Netflix-Chef fotografiert, der für die Content-Strategie zuständig ist. Ob die beiden dabei etwa auch über berufliche Projekte sprachen? Gerade wurde bekannt, dass Harrys neue Dokumentation "Invictus Games: Im Herzen unbezwingbar" die offiziellen "Globalen Top 10" von Netflix verfehlt hat. Weder in Großbritannien noch in den USA schaffte es die Doku in die Top Ten des Streaminganbieters und gilt daher schon kurz nach dem Start als Flop. Meghan hingegen sorgte mit ihrer früheren Serie für einen Erfolg: "Suits" brach einen Streaming-Rekord, nachdem zwischen Juni und Juli an sieben Tagen 3,14 Milliarden Minuten Sendezeit erreicht wurden. Angeblich hat Netflix kürzlich die Filmrechte an einem Liebesroman erworben, den Meghan und Harry produzieren sollen. Genug Gesprächsstoff dürfte es also zwischen Meghan und dem Netflix-Manager gegeben haben.

Aber nicht nur mit ihm wurde die zweifache Mutter am Montagabend im SoFi Stadium gesichtet. Sie posierte mit ihrem Freund Tyler Perry (53), dem Patenonkel von Tochter Lilibet (2), für Fotos in der VIP-Champagnerbar. Aufnahmen zeigen sie zudem strahlend neben Sängerin Kelly Rowland (42) und Schauspielerin Kerry Washington (46). Dies schürt Gerüchte, die ehemalige Schauspielerin werde bald wieder einen Instagram-Account betreiben. Auch ein Relaunch ihres Blogs "The Tig" soll angeblich kurz bevor stehen, berichtet "Daily Mail".

Harry reist nach Europa, Meghan folgt etwas später

Auffällig ist zumindest, dass sich die Sussexes in der vergangenen Woche bei mehreren Veranstaltungen in Kalifornien gezeigt haben, nachdem sie sich monatelang weitgehend aus der Öffentlichkeit gehalten haben. Prinz Harry stehen zudem ereignisreiche Tage bevor: Am 7. September besucht er die WellChild Awards in London, vom 9. bis 16. September wird er bei den Invictus Games in Düsseldorf erwartet. Meghan soll etwas später direkt aus den USA nach Deutschland fliegen. Am 9. September ist der Sohn von König Charles III. (74) zudem zu Gast in der ZDF-Sendung "Aktuelles Sportstudio".