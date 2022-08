Wenn sich Herzogin Meghan und Samantha Markle nicht bald einigen, führt kein Weg mehr an einem Gerichtsprozess vorbei. Den Termin dafür hat nun die zuständige Richterin mitgeteilt.

Eine Richterin aus dem US-Bundesstaat Florida hat einen brisanten Gerichtstermin angesetzt. Sollten sich Herzogin Meghan (41) und ihre Halbschwester Samantha Markle (57) nicht doch noch außergerichtlich einigen können, so würde es am 3. Oktober 2023 zum Prozess vor einem US-Gericht kommen. Das berichtet unter anderem die britische "Daily Mail". Demnach strebe Richterin Charlene Edwards Honeywell ein rasches und somit "kostengünstiges" Verfahren an, nicht länger als fünf Tage solle es bis zum Urteilsspruch dauern.

Bis spätestens Mai des nächsten Jahres hätten die beiden Parteien noch Zeit, sich anderweitig zu einigen und den Zwist zu den Akten zu legen - ansonsten steht der Gerichtstermin rund ein halbes Jahr später. Angesichts der stark gegensätzlichen Aussagen von Herzogin Meghan und Samantha Markle erscheint eine vorzeitige Übereinkunft jedoch unwahrscheinlich.

Darum geht es in dem Streit

Markle verklagte im März dieses Jahres ihre Halbschwester wegen Verleumdung. Unter anderem einige Aussagen, die die Frau von Prinz Harry (37) im vielbedachten Oprah-Interview tätigte, seien aus Sicht von Markle gelogen. Etwa, dass Herzogin Meghan angegeben hatte, wie ein Einzelkind und in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen zu sein.

Die Anwälte des Stars hatten unlängst noch versucht, die Klage abweisen zu lassen. Die Begründung: Bei den Ausführungen ihrer Mandantin habe es sich nicht um "Tatsachen", sondern um "Gefühle" gehandelt. Doch diesen Antrag hatte die zuständige Richterin kurz danach abgewiesen.

Als Schadenersatzsumme fordere Samantha Markle 75.000 US-Dollar (knapp 70.000 Euro). Meghans Anwälte bezeichneten die Forderung als "unbegründet" und "absurd" und kündigten zunächst an, dem Ganzen so wenig Aufmerksamkeit wie möglich schenken zu wollen. Spätestens jetzt, seit der Gerichtstermin feststeht, dürfte diese Strategie nicht mehr gelten.