Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war Herzogin Meghan Schauspielerin. Zu Beginn ihrer Karriere trat sie auch in der Gameshow "Deal Or No Deal" auf.

Herzogin Meghan spricht in ihrem Podcast "Archetypes" über ihre Zeit in der TV-Show "Deal Or No Deal". Auch wenn sie damals für den Job dankbar war, habe sie später gekündigt. Meghan sei rein auf ihr Äußeres reduziert worden.