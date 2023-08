Was im Vorfeld der diesjährigen Invictus Games in Düsseldorf gemunkelt wurde, steht nun offiziell fest. Mehrere Medien und auch der Sussex-Vertraute Omid Scobie berichten, dass Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42) im September nach Deutschland reisen werden. Beide seien "hocherfreut, anwesend zu sein", heißt es demnach. Gemeinsam anreisen werden sie allerdings nicht.

A spokesperson confirms that the Duke and Duchess of Sussex are “delighted to be attending” the @InvictusGamesDE 2023 in Düsseldorf next month.



Harry will be there from the start and Meghan will join him later on in the competition. They’ll both be at the closing ceremony. pic.twitter.com/Qq96zdGXRg