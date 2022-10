Der in Ungnade gefallene Prinz Andrew fristet sein Dasein mittlerweile angeblich fast nur noch auf der royalen Couch. Das berichtet zumindest ein Insider. Andrew soll viel Zeit vor dem Fernseher sitzen.

Der in Ungnade gefallene Prinz Andrew (62) verbringt angeblich fast den ganzen Tag vor dem Fernseher. Das berichtet "The Telegraph" unter Berufung auf Insider. Der Herzog von York verlasse sein Haus seit dem Epstein-Skandal quasi nur noch zum Reiten oder Gassigehen mit den Corgis der Queen, heißt es.

"Heutzutage geht er so gut wie gar nicht mehr aus. Abends geht er nur noch selten aus - wo sollte er auch hingehen? Früher ging er nur vor die Tür, um die Königin im Schloss zu besuchen, und jetzt kann er nicht einmal mehr das tun", zitiert die Zeitung einen angeblichen Freund des Royals.

Will Prinz Andrew seinen Bruder unterstützen?

"Alles, was er will, ist, die Dinge so reibungslos wie möglich zu gestalten, ganz im Gegensatz zu den vergangenen Tagen", sagte der Freund demnach. Andrew wolle "die Rolle des unterstützenden Bruders" einnehmen und dabei "absolut im Hintergrund" bleiben. Dabei gilt das Verhältnis Andrews zu seinem Bruder Charles III. (73) schon seit Jahren als angespannt. Die Royal-Insiderin Angela Levin hatte sogar behauptet, Andrew habe "Lobbyarbeit" gegen die Krönung seines Bruders betrieben.

Prinz Andrew sind alle royalen Schirmherrschaften und militärischen Titel entzogen worden. Die Maßnahmen wurden von der Queen getroffen, nachdem Andrew in den Missbrauchsskandal rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) verwickelt worden ist.