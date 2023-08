In einem Monat fällt der Startschuss: Prinz Harry ist vor den der Invictus Games in Düsseldorf aufgeregt und "ein bisschen nervös". Das gab er nun selbst in einer Video-Botschaft zu.

Die Invictus Games in Düsseldorf stehen in den Startlöchern. Einen Monat vor dem offiziellen Beginn meldet sich nun Initiator und Schirmherr Prinz Harry (38) in einem kurzen Video zu Wort, das unter anderem via Instagram verbreitet wurde. Darin richtet er eine Botschaft an alle Athleten, die sich vom 9. September bis zum 16. September unter anderem in der Merkur Spielarena messen werden. Vor einem Bücherregal spricht Harry in die Kamera: "Hallo zusammen, wir sind genau einen Monat davon entfernt, in Düsseldorf 2023 für die nächsten Invictus Games ein Zuhause für Respekt zu schaffen."

Er hoffe, alle könnten sich auf das große Event freuen. Er selbst sei ein wenig nervös, aber ebenfalls voller Vorfreude. Er könne es kaum erwarten, die ganze Gemeinschaft zu sehen und wieder einmal zusammen zu erleben. Es sei schon zu lange her, dass man sich zuletzt getroffen habe. Einige Teilnehmer seien in Düsseldorf zum ersten Mal am Start, andere würden zurückkehren: "In jedem Fall wird es ein Element der Aufregung und der Nervosität geben und ich bin mir sicher, dass einige von euch schon sehr lange auf diesen Moment gewartet haben."

It’s a month to the #InvictusGamesDūsseldorf 🥳 🎉and @invictusgamesNG is super excited and ready!



Here’s what Prince Harry had to say.



Who’s excited? 🥳 How do you feel? #Invictus2023 #InvictusGames pic.twitter.com/CZt1Dy7Lfy — Invictus Nigeria 🇳🇬 (@invictusgamesNG) August 10, 2023

Invictus Games: Alle Kontinente sind vertreten

Die Invictus Games sind ein internationales Sportereignis für Soldatinnen und Soldaten, die Verletzungen im Dienst oder im Einsatz oder durch Erkrankungen an Körper und Seele bleibende Beeinträchtigungen erlitten haben. Sie wurden einst im Jahr 2014 durch Prinz Harry ins Leben gerufen. Neben dem Vereinigten Königreich nehmen auch Länder wie Deutschland, Australien, Frankreich, Israel, Italien, Nigeria, Kanada oder die USA an den Wettkämpfen teil.

"Ihr befindet euch alle auf verschiedenen Stufen eurer Heilungsreise - das sind wir alle und werden es immer sein - aber ich kann euch versichern, dass diese Erfahrung hoffentlich euer Leben verändern wird und ihr mit Sicherheit als bessere Menschen daraus hervorgehen werdet", so Harry in seiner Ansprache weiter. Er könne es kaum erwarten, dass alle Kontinente vertreten seien, außer der Antarktis, scherzte Harry mit einem Lächeln.