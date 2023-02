Der Palast hat das Logo für die Krönung von Charles III. enthüllt. Es soll die Liebe des Monarchen zur Natur widerspiegeln. Es stammt von einem bekannten Designer.

Das offizielle Logo für die Krönung von König Charles III. (74), das bei Straßenfesten, in den sozialen Medien und auf Souvenirs zu sehen sein wird, wurde nun vom Buckingham Palast enthüllt. Es wurde von Sir Jony Ive (55) entwickelt, der für seine innovativen Designs von Apple-Produkten, einschließlich des iPhone, bekannt ist.

Das Logo zeigt ein Bild mit Blumen in Form der Edwardskrone, die bei der Krönung zum Einsatz kommen wird. Zu sehen sind darauf eine Rose für England, eine Narzisse für Wales, eine Distel für Schottland und ein Kleeblatt für Nordirland. Das florale Design unterstreiche den "Frühlingsoptimismus" und spiegelt die Liebe des Königs zur Natur wider, wird der Designer zitiert. Weiter heißt es von Sir Jony Ive: "Das Design wurde von König Charles' Liebe zum Planeten, zur Natur und seiner tiefen Sorge um die Natur inspiriert."

Das ist für das Krönungswochenende geplant

Das Logo ist das neueste Detail der für den 6. Mai geplanten Krönungsfeierlichkeiten. Die Zeremonie findet in der Londoner Westminster Abbey statt. An dem Tag soll es zudem eine Kutschenprozession und den traditionellen Auftritt der Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham Palastes geben. Am Sonntag, den 7. Mai, sind auf Schloss Windsor ein Musikkonzert und eine Lichtshow geplant. Seit dieser Woche können sich Interessenten um die 10.000 kostenlosen Eintrittskarten, die für die Veranstaltung angeboten werden, bewerben. Am 8. Mai gibt es für die Briten dann einen zusätzlichen Feiertag mit Events zu Ehren von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.

Mit Spannung wird erwartet, ob Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) aus ihrer Wahlheimat USA für die Krönungsfeierlichkeiten anreisen. Der jüngere Sohn von König Charles hatte die Royals in einer Netflix-Dokureihe und in seiner Autobiografie "Reserve" angegriffen. Vor allem seinen Bruder, Thronfolger Prinz William (40), attackierte Harry scharf.