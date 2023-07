James Middleton und seine Ehefrau Alizee Thevenet haben sich wenige Stunden nach Bekanntgabe der Baby-News beim Tennisturnier in Wimbledon gezeigt. Der Babybauch war dabei nicht zu übersehen.

James Middleton (36), der jüngere Bruder von Prinzessin Kate (41), hat sich am Donnerstag gemeinsam mit seiner schwangeren Frau Alizee Thevenet beim berühmten Tennisturnier in Wimbledon auf der Tribüne gezeigt. Nur wenige Stunden zuvor gab der Unternehmer via Instagram bekannt, dass seine Frau ihr erstes gemeinsames Kind erwartet. Die werdende Mutter nahm in einem leuchtend grünen Kleid von Sezane (einer der Lieblingsmarken ihrer Schwägerin Kate) in einer der zahlreichen VIP-Logen Platz. Ihr Babybauch war dabei nicht zu übersehen.

Wie zahlreiche Fotos zeigen, hatte das Paar sichtlich Spaß in Wimbledon. Während den Spielunterbrechungen tuschelten und kichernden die beiden vertraut miteinander. Middleton wählte für den ersten öffentlichen Auftritt seit Bekanntgabe der Schwangerschaft einen cremefarbenen Anzug und kombinierte dazu ein khaki-grünes Hemd.

Babybauch-Schnappschüsse zur Schwangerschaftsverkündung

Der Bruder von Prinzessin Kate informierte die Öffentlichkeit über die Schwangerschaft, indem er via Instagram zwei Fotos postete, die seine Ehefrau mit den beiden gemeinsamen Hunden und einem deutlich sichtbaren Babybauch zeigten.

"Wir könnten nicht aufgeregter sein ... nun, Mable vielleicht schon", schreibt er zu den süßen Aufnahmen und meint damit seine Golden-Retriever-Dame. Das erste Kind der Middletons wird vermutlich Ende des Jahres erwartet. Mit seiner Partnerin Alizee Thevenet ist er seit September 2021 verheiratet.