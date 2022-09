Tausende Menschen warten in kilometerlangen Schlangen vor der St.-Giles-Kathedrale im schottischen Edinburgh, um sich von Queen Elizabeth II. zu verabschieden. Am Abend wird der Sarg nach London übergeführt.

Trauernde aus ganz Schottland und dem Vereinigten Königreich stehen bereits nachts in einer kilometerlangen Schlange an, um sich von Queen Elizabeth II. (1926-2022) zu verabschieden. Sie wollen ihr am geschlossenen Sarg, der in der St.-Giles-Kathedrale in Edinburgh aufgebahrt wurde, die letzte Ehre erweisen. Wie "Mail Online" weiter meldet, waren Dutzende sogar aus London angereist, weil sie glaubten, es sei einfacher, die Königin in Schottland zu sehen, da in der englischen Hauptstadt 30-stündige Warteschlangen vorhergesagt wurden.

"Ich war überrascht, wie sehr mich die Nachricht getroffen hat"

Eine Trauernde aus London erklärte der britischen Zeitung, dass sie die knapp 1.300 Kilometer lange Hin- und Rückreise auf sich genommen habe, weil sie sich ohne Ihre Majestät "seltsam" fühle. Der Anblick des Sarges sei "surreal" und "einer der emotionalsten Momente meines Lebens".

Ein Mann, der sich mit seiner Stieftochter um 2:30 Uhr ganz hinten in die Warteschlange einreihte, erklärte: "Wir wollten uns von der Chefin verabschieden. Ich bin beim Militär, ich arbeite auf den U-Booten. Ich war überrascht, wie sehr mich die Nachricht getroffen hat. Ich kannte sie nicht persönlich, aber ich habe sie als Kind getroffen. Es hat mich sehr bewegt, es war ein ziemlicher Schock."

Ein Ehepaar, das sich um kurz nach 3 Uhr morgens in die Warteschlange einreihte, sagte: "Wir wollten uns über Nacht in die Schlange einreihen, um den Menschenmassen zu entgehen - erfolglos".

Tausende von Menschen strömten bereits am Montagabend an dem Sarg vorbei, als der neue König Charles III. (73) und seine drei Geschwister mit geneigten Häuptern in stiller Andacht an den vier Seiten des Eichensargs ihrer Majestät standen ("Vigil of the Princes"-Zeremonie).

Abends wird der Sarg nach London geflogen

Die Königin, die am Donnerstag (8.9.) im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben ist, bleibt in der schottischen Hauptstadt, bis der Sarg am Dienstagabend um 18 Uhr vom Flughafen Edinburgh nach London geflogen wird. Die Beisetzung findet am Montag, dem 19. September, in der Westminster Abbey statt.