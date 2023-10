König Charles III. (74) hat am Donnerstagnachmittag während einer Privataudienz den britischen Oberrabbiner Sir Ephraim Mirvis (67) im Buckingham Palast empfangen. Natürlich besprachen die beiden vor allem den Terrorangriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel und die Folgen für die Region. Auf X (ehemals Twitter) dankte Rabbi Mirvis anschließend dem Monarchen. Dieser habe nach dem "unsäglichen Verbrechen" an den Menschen in Israel seine "tiefe Besorgnis und seine Unterstützung für die jüdische Gemeinschaft zum Ausdruck gebracht".

Laut Angaben des Königshauses sprachen die beiden außerdem über Möglichkeiten, den Frieden zwischen den verschiedenen Religionen in Großbritannien zu unterstützen. Die beiden hätten weiter Hoffnung - auch auf Frieden in Israel und Palästina.

At a time when Jews around the world are grieving following the unspeakable evil perpetrated against loved ones in Israel, I want to thank His Majesty King Charles III for expressing in person his deep concern, and his support for the Jewish community. His words of comfort and… pic.twitter.com/i8Yc9t9M1Y