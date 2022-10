König Charles III. (73) traf sich am Mittwoch (12. Oktober) im Buckingham Palast mit Liz Truss (47). Die Premierministerin begrüßte den Monarchen einem Video von "ITV News" zufolge mit einem Knicks und den Worten: "Ihre Majestät. Schön, Sie wiederzusehen." König Charles III. fragte darauf: "Wieder da?" Es sei ihr "eine große Freude", betonte Truss noch einmal. "Oh je, oh je", entgegnete der König. Nach der missglückten Begrüßung ging er allerdings rasch zum Tagesgeschäft über und sagte: "Wie auch immer... jetzt".

NEW: The King held his first weekly audience with the Prime Minister @trussliz at Buckingham Palace this evening pic.twitter.com/1nmTBAzlLJ