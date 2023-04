Am 6. Mai wird Charles gekrönt. Die Vorbereitungen für das historische Ereignis laufen auf Hochtouren.

Das britische Königshaus bereitet sich auf die Krönung am 6. Mai in London vor. Nun melden britische Medien, dass König Charles III. den Gang durch die Westminster Abbey erst einmal geprobt habe. Und das weder vor Ort noch in den üppigen Königsgewändern.