Zwei Tage vor der Krönung von König Charles III. gibt es eine Überraschung: Ein neuer James-Bond-Roman kommt in Großbritannien auf den Markt, der sich um den Monarchen dreht. 007 muss ein geplantes Attentat bei der Krönung verhindern.

Briten können sich die Wartezeit bis zum großen Ereignis am 6. Mai mit einem Buch vertreiben: Am Donnerstag (4. Mai) erscheint in Großbritannien ein neuer James-Bond-Roman, der sich erstmals mit König Charles III. (74) befasst. Die Handlung von "On His Majesty's Secret Service" (zu Deutsch: "Im Geheimdienst Seiner Majestät") beginnt ebenfalls zwei Tage vor der Krönung. Über die Neu-Erscheinung berichten verschiedene britische Medien wie "The Telegraph".

007 muss ein Attentat während der Krönung verhindern

Der britische Autor Charlie Higson (64) spielt darin den größten Albtraum durch: Eine rechte Gruppe plant ein Attentat auf den Monarchen während seiner Krönung. 007 soll Charles in letzter Minute retten und dafür in ein abgelegenes ungarisches Schloss reisen. Dort hat sich die Gruppe aus gescheiterten rechten Politikern, populistischen Aufwieglern und unzufriedenen Aristokraten versammelt. Ober-Bösewicht ist der selbsternannte "Æthelstan von Wessex". Er hält sich für den Thronfolger und will deshalb Charles aus dem Weg räumen lassen.

Die Royals gelten als James-Bond-Fan

Die Action-Geschichte wird mit einigen Gags in Richtung des Königs garniert. So ist zum Beispiel folgender Satz zu lesen: "Es war nur sein Glück, es endlich auf britische Münzen und Briefmarken zu schaffen, als die Leute kein Bargeld mehr benutzten oder Briefe verschickten." Charles wird hoffentlich darüber lachen können. Die Royals gelten immerhin als glühende James-Bond-Fans. Die Mitglieder der Königsfamilie besuchten häufig Premierenfeiern, und Charles ließ sich auch schon bei Dreharbeiten blicken. Seine Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022) spielte sogar zusammen mit dem damaligen Darsteller Daniel Craig (55) in einem Kurzfilm zu den Olympischen Spielen 2012 mit.

Vor 60 Jahren hieß es: "Im Geheimdienst Ihrer Majestät"

Der Titel des neuen Romans nimmt Bezug auf das Buch "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" von James-Bond-Erfinder Ian Fleming (1908-1964). Es erschien vor 60 Jahren. Autor Charlie Higson schrieb bisher über 007 als Teenager in der Reihe "Young Bond". Im Krönungs-Roman befasst er sich erstmals mit dem erwachsenen James Bond. Das Buch kostet in Großbritannien 12,99 Pfund (rund 15 Euro).