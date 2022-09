Auch in einem der abgelegensten Orte der Welt regiert nun König Charles III. (73). Die Forschungsstation Rothera in der Antarktis rief den Nachfolger der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) als ihren neuen Monarchen aus. Dazu hissten die dortigen Mitarbeiter in der Weite der Eislandschaft die Fahne Großbritanniens und teilten von der Zeremonie ein Foto auf dem offiziellen Twitter-Account.

Das Britische Antarktis-Territorium (kurz BAT) ist ein rund 1,7 Millionen Quadratkilometer großes Gebiet in der Antarktis, das seit 1908 von Großbritannien beansprucht wird. International anerkannt ist die Übersee-Enklave des Vereinigten Königreichs nicht. Das Gebiet ist im Prinzip unbewohnt, beherbergt allerdings zahlreiche Forschungsstationen. Die Rothera-Station mit bis zu 130 Forschern gilt als Hauptstadt des Gebiets - inklusive eigenem Postamt.

