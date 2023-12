König Charles III. hält am 25. Dezember traditionell eine Weihnachtsansprache. Dieses Jahr wird sich der Monarch aus dem Buckingham Palast an die Menschen wenden und dabei neben einem besonderen Weihnachtsbaum posieren.

Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages wird König Charles III. (75) wieder seine traditionelle Ansprache zum besinnlichen Fest halten. Bei Instagram gab der Palast nun einen ersten Einblick in die aufgezeichnete Weihnachtsansprache. "Der König während der Dreharbeiten zur diesjährigen Weihnachtssendung im Centre Room im Buckingham Palast", heißt es in der Erklärung zu einem Bild, auf dem der Monarch im dunkelblauen Anzug mit grauer Krawatte und weißem Hemd neben einem Weihnachtsbaum zu sehen ist.

"Der Centre Room öffnet sich zum Balkon des Buckingham Palasts und überblickt das Victoria Memorial und die Mall, wo sich Menschenmengen versammelten, um die Krönung im Mai zu feiern", heißt es in dem Posting weiter. Die Übertragung der Ansprache werde auf dem Royal Channel auf YouTube am ersten Weihnachtstag erfolgen.

Wie die BBC berichtet, sei bei der Aufzeichnung erstmals ein Weihnachtsbaum im Topf als Hintergrund für die jährliche Festansprache zum Einsatz gekommen. Dieser soll nach Weihnachten neu gepflanzt und im folgenden Jahr wiederverwendet werden können. An den Zweigen wurden zudem nachhaltiger Weihnachtsbaumschmuck aus Materialien wie Papier, Holz und Glas sowie Tannenzapfen und getrocknete Orangen angebracht. Laut "Daily Mail" könnte der Weihnachtsbaum darüber Aufschluss geben, dass Charles in seiner Rede den Umweltschutz, der ihm sehr am Herzen liegt, zum Thema macht.

Charles trat im Hinblick auf die Weihnachtsansprache im vergangenen Jahr die Nachfolge seiner Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) an, die am 8. September mit 96 Jahren gestorben ist. Sie war im Jahr 1957 in ihrer ersten Fernsehbotschaft zum Fest zu sehen. Die Tradition der königlichen Weihnachtsansprache begann 1932 mit einem Rundfunkbeitrag von König Georg V. (1865-1936). Seine erste festliche Rede hatte Charles in der St.-Georges-Kapelle in Windsor aufgezeichnet. Dort sind die Queen und ihr im April 2021 verstorbener Ehemann Prinz Philip (1921-2021) begraben.

Weihnachten bei den Royals

Die Weihnachtsfeiertage verbringen ausgewählte Mitglieder der Royal Family traditionell auf dem Anwesen Sandringham in Norfolk. Das bleibt auch beim ersten Weihnachtsfest nach der Krönung von König Charles III. so. Laut "Daily Mail" feiern Charles und Camilla (76) dort dieses Jahr mit Prinz William (41), Prinzessin Kate (41) und deren drei Kindern, Prinzessin Anne (73) und ihrer Familie sowie Prinz Edward (59) und Herzogin Sophie (58) und ihren Kindern. Zum ersten Mal sollen auch die Kinder und Enkelkinder von Camilla eingeladen sein.

Am 25. Dezember geht es für die Familie dann zum Weihnachtsgottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene auf dem Sandringham-Anwesen, anschließend gibt es ein gemeinsames Mittagessen.