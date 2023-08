Die Londoner Polizei hat ihre Ermittlungen gegen die Wohltätigkeitsorganisation von König Charles III. eingestellt, wie am heutigen Tag bekannt geworden ist. Der Verdacht der Bestechlichkeit stand zuvor im Raum.

Positive Nachrichten für den britischen Regenten: Nach rund anderthalb Jahren hat die Londoner Metropolitan Police ihre Ermittlungen gegen die Prince's Foundation, die Wohltätigkeitsorganisation von König Charles III. (74), eingestellt. Das berichtet unter anderem der britische "Express". Gegen die Prince's Foundation war seit Februar letzten Jahres wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt worden. Nun ließ die Met mitteilen, dass nach der Sichtung von "mehr als 200 Dokumenten" und dem Interviewen mehrerer Zeugen "keine weiteren Schritte in dieser Sache unternommen werden" würden.

Wurden Adelstitel gegen Spenden verliehen?

Der Verdacht stand im Raum, dass einige Mitarbeiter der Prince's Foundation, darunter etwa Charles' früherer Kammerdiener Michael Fawcett (60), gegen Spenden an die Wohltätigkeitsorganisation ausländischen Personen Adelstitel sowie die britische Staatsbürgerschaft versprochen hätten. Tatsächlich wurde etwa der saudi-arabische Geschäftsmann Mahfus Marai Mubarak (53), der mindestens 1,5 Millionen Pfund (umgerechnet rund 1,75 Millionen Euro) für Projekte der Prince's Foundation gespendet hatte, 2016 vom damaligen Prinz Charles in einer privaten Zeremonie als Commander of the Most Excellent Order of the British Empire ausgezeichnet.

Ihre Ermittlungen habe die Londoner Metropolitan Police jetzt auf Anraten der Staatsanwaltschaft und unter Berücksichtigung der bislang erhaltenen Informationen eingestellt. Im Zuge der polizeilichen Untersuchung sei zudem "niemand verhaftet oder angeklagt" worden, wie es noch in einem "Express" vorliegenden Statement der Polizei heißt.

Die Prince's Foundation setzt sich für den Erhalt von Gemeinschaft ein

Charles' bereits erwähnter ehemaliger Kammerdiener Michael Fawcett war im November 2021 nach Korruptionsvorwürfen als Chef der Prince's Foundation zurückgetreten. Im Februar 2022 nahm dann die Londoner Polizei ihre Ermittlungen auf. Das Clarence House ließ damals diesbezüglich erklären: "Der Prinz von Wales hatte keinerlei Kenntnis von dem angeblichen Angebot von Auszeichnungen oder der britischen Staatsbürgerschaft auf Grundlage von Spenden an seine Wohltätigkeitsorganisationen." Ein Sprecher der Prince's Foundation wollte sich Anfang 2022 nicht äußern, da es "unangebracht" sei, eine laufende polizeiliche Ermittlung zu kommentieren.

Die 1986 von dem damaligen Prinzen von Wales gegründete Prince's Foundation hat es sich zum Ziel gesetzt, eine nachhaltige Herangehensweise an die Lebensweise und den Aufbau von Gemeinschaften und Nachbarschaften zu fördern. Dazu zählen etwa die Wiederbelebung von Nachbarschaften, oder aber auch die Errichtung von nachhaltigem Wohnraum oder die Förderung von Aktivitäten für Familien.