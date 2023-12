Vor den großen Feierlichkeiten in Sandringham haben Charles und Camilla die gesamte Familie zum traditionellen Weihnachts-Lunch auf Schloss Windsor eingeladen. Was steht in den kommenden Tagen noch an?

Die royalen Weihnachtsfeierlichkeiten in Großbritannien sind in vollem Gange. Bei den Windsors wird allerdings nicht nur einmal gefeiert, sondern gleich mehrmals - und an verschiedenen Orten. Bevor es am Wochenende für die Feiertage nach Sandringham geht, haben König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) ihre Familienmitglieder am Mittwoch zum traditionellen vorweihnachtlichen Mittagessen ins Schloss Windsor eingeladen.

Mit dabei waren laut der britischen "Daily Mail" unter anderem Zara Tindall (42) mit Ehemann Mike Tindall (45), Prinzessin Eugenie (33) mit Ehemann Jack Brooksbank (37), Prinz Andrew (63), Peter Phillips (46) und Edoardo Mapelli Mozzi (40) sowie Prinz Michael of Kent (81) und dessen Ehefrau (78). Auch Prinz Edward (59) und Herzogin Sophie (58) wurden mit ihrer Tochter Lady Louise Windsor (20) bei der Anreise fotografiert. Zudem war Prinzessin Anne (73) mit ihrem Ehemann Tim Laurence (68) vor Ort.

Laut der britischen Zeitung ist das Mittagessen, das traditionell am Mittwoch vor Weihnachten stattfindet, eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen zahlreiche entfernte Familienmitglieder der Royal Family zusammenkommen. Für den Monarchen bietet es eine Möglichkeit, mit den Familienmitgliedern zu feiern, die nicht bei den Feierlichkeiten in Norfolk mit dabei sind. Demnach sitzt die Familie bei dem Event an runden Tischen, isst Truthahn und zieht Christmas Cracker. Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) waren bei dem Mittagessen offenbar nicht dabei.

Weihnachtskonzert und soziales Engagement

Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben in den vergangenen Tagen bereits für royale Weihnachtsstimmung gesorgt: Gemeinsam mit den drei Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) sowie weiteren Familienmitgliedern besuchte das Ehepaar am 9. Dezember das traditionelle Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey. Kate setzte sich bei dem Konzert erneut ans Klavier und spielte eine Version von "Last Christmas". Der fünfjährige Prinz Louis sorgte dabei einmal mehr für einen lustigen Moment: Er blies die Kerze seiner Schwester Charlotte aus.

Wenige Tage später besuchte die Familie eine gemeinnützige Organisation, um Weihnachtsspenden für benachteiligte Familien und Kinder zu sortieren.

Auch Camilla nutzte die Vorweihnachtszeit für Wohltätigkeit: Am 6. Dezember lud die Königin mehrere schwerkranke Kinder in ihre Londoner Residenz, das Clarence House, ein, um mit ihnen zusammen einen Weihnachtsbaum zu schmücken. Zudem gab es einen Besuch vom Weihnachtsmann mit seinen Rentieren und ein Festmahl aus Würstchen, Kartoffelpüree und Brokkoli.

Weihnachtsfeiertage in Sandringham

Die Weihnachtsfeiertage verbringen ausgewählte Mitglieder der Royal Family traditionell auf dem Anwesen Sandringham in Norfolk. Das bleibt auch beim ersten Weihnachtsfest nach der Krönung von König Charles III. so. Laut "Daily Mail" feiern Charles und Camilla dort dieses Jahr mit Prinz William, Prinzessin Kate und deren drei Kindern, Prinzessin Anne und ihrer Familie sowie Prinz Edward und Herzogin Sophie und ihren Kindern. Zum ersten Mal sollen auch die Kinder und Enkelkinder von Camilla eingeladen sein.

Hier stehen dann verschiedenste Spiele, Aktivitäten und Scherzgeschenke auf dem Programm. Geschenke tauscht die Familie zu Ehren ihrer deutschen Vorfahren bereits am Heiligabend aus, nicht wie in Großbritannien üblich am ersten Weihnachtsfeiertag.

Am 25. Dezember geht es für die Familie dann zum Weihnachtsgottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene auf dem Sandringham-Anwesen, anschließend gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages steht dann die traditionelle Weihnachtsansprache von König Charles an.