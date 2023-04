König Willem-Alexander besuchte die Helfer am Ort des Zugunglücks im niederländischen Voorschoten. Sichtlich mitgenommen drückte er sein Mitgefühl aus.

König Willem-Alexander (55) besuchte am Dienstag die Helfer und Rettungskräfte am Ort des Zugunglücks im niederländischen Voorschoten, bei dem zwei Züge in einen Baukran gefahren waren. Sichtlich mitgenommen drückte er sein Mitgefühl aus und versuchte Trost zu spenden. Bei dem Unglück starb ein Mensch, 30 weitere wurden verletzt.

Viel Zuspruch auf Social Media

Auf Instagram teilte der Königspalast vier Bilder von Willem-Alexanders Besuch vor Ort. Dazu hieß es: "Der König besucht den Ort des Zugunglücks in Voorschoten, um sein Beileid zu bekunden und mit den unmittelbar Betroffenen zu sprechen. An der Stelle, an der der Zug entgleist ist, berichten Anwohner über die Hilfe, die sie den Opfern und Insassen des Zuges in der vergangenen Nacht geleistet haben."

Und weiter: "Der König und der Staatssekretär für Infrastruktur und Wasserwirtschaft Heijnen sprachen auch mit Rettungskräften, darunter Polizei und Feuerwehr, sowie mit Vertretern der Region Midden, der NS und ProRail."