König Willem-Alexander der Niederlande feiert heute seinen 56. Geburtstag. Ihm zu Ehren veröffentlichte der Königspalast nun ein neues Porträt. Derweil befindet sich der Monarch mit seiner Familie in Rotterdam für die Feierlichkeiten zu seinem Jubiläum.

Der niederländische König Willem-Alexander hat am heutigen Tag doppelten Grund zur Freude. Am Donnerstag, den 27. April 2023, wird der Monarch nicht nur 56 Jahre alt, sondern feiert am sogenannten "Koningsdag" auch noch sein zehnjähriges Thronjubiläum. Zu seinem Ehrentag posteten jetzt die Royals ein neues Porträt des Königs auf Instagram.

Das Bild zeigt Willem-Alexander in einem schwarzen Anzug mit grau-blauer Krawatte und weißem Hemd vor einem großen Spiegel. Aus seiner Brusttasche ragt ein ebenfalls weißes Einstecktuch hervor. Dazu schrieb das Königshaus: "König Willem-Alexander begeht heute seinen 56. Geburtstag. Die königliche Familie feiert diesen zehnten Königstag in Rotterdam."

Prinzessin Alexia nicht bei den Feierlichkeiten vor Ort

Laut eines Berichts der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" stammt das neue Foto aus dem Dezember 2022 und wurde im Noordeinde-Palast in Den Haag aufgenommen. König Willem-Alexander wird am Donnerstag mit Königin Máxima (51) und seinen beiden Töchtern Prinzessin Catharina-Amalia (19) und Prinzessin Ariane (16) in Rotterdam unter anderem eine Fahrt mit einem ehemaligen Passagierschiff antreten. Prinzessin Alexia (17) blieb aufgrund von anstehenden Prüfungen in ihrer Wahlheimat Wales, wo sie ein Internat besucht.