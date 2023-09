Königin Camilla legte beim Staatsbankett in Versailles einen glanzvollen Auftritt hin. Dafür sorgte unter anderem besonderer Schmuck, mit dem sie die Queen ehrte.

Königin Camilla (76) hat am vergangenen Mittwoch beim Staatsbankett im Schloss Versailles der Queen (1926-2022) Tribut gezollt. Sie trug die mit Diamanten sowie Saphiren besetzten Ohrringe und die Halskette, die Queen Elizabeth II. von ihrem Vater König Georg VI. (1895-1952) zur Hochzeit mit Prinz Philip (1921-2021) im Jahr 1947 geschenkt bekommen hatte. Die verstorbene Monarchin trug sie unter anderem zu einem mitternachtsblauen Kleid bei einer Feierlichkeit im Ritz Hotel in London anlässlich ihres Goldenen Thronjubiläums im Jahr 2002.

Abgestimmte Looks?

Nicht nur der Schmuck sorgte für einen glanzvollen Auftritt von Königin Camilla beim Staatsbankett, zu dem sie mit Ehemann König Charles III. (74) erschien und von Präsident Emmanuel Macron (45) und Ehefrau Brigitte Macron (70) begrüßt wurde.

Die 76-Jährige trug eine bodenlange, marineblaue Cape-Robe von Dior und schien sich damit mit der Gastgeberin abgesprochen zu haben. Nicht nur die Farbe, auch der französische Designer waren identisch. Macrons Kleid in ebenso fließendem Stoff bot jedoch mit durchsichtigen Ärmeln und schmuckvollem Kragen einen anderen Look.

Zu den illustren Gästen des Gala-Dinners im berühmten Spiegelsaal des Schlosses von Versailles gehörten unter anderem Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (80) und der britische Schauspieler Hugh Grant (63). Insgesamt waren 180 Gäste geladen.

Eigentlich sollte König Charles III. bereits vor mehr als einem halben Jahr zum Staatsbesuch nach Frankreich reisen. Doch Staatspräsident Emmanuel Macron hatte damals mit Unruhen in der Hauptstadt zu kämpfen. Am Mittwoch kam der Monarch nun mit Königin Camilla in Paris an. Insgesamt soll der Staatsbesuch drei Tage dauern.