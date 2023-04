Königin Camilla (75) trauert um Len Goodman. Der ehemalige Juror der britischen Tanzshow "Strictly Come Dancing" starb am 22. April an den Folgen von Knochenkrebs. Der ehemalige Profitänzer war von 2004 bis 2016 Chefjuror des erfolgreichen Formats, das der RTL-Show "Let's Dance" als Vorbild diente. Er wurde 78 Jahre alt.

Laut "Daily Mail" ließ der Buckingham Palast ausrichten, dass Camilla "traurig über diese Nachricht" sei. Die Queen Consort gilt als Fan der Sendung, sie soll fast jede Folge einschalten.

Königin Camilla kennt Len Goodman aber nicht nur vom Fernsehbildschirm. 2019 tanzte sie sogar mit ihm. Auf einer Feier zum 90-jährigen Bestehen des British Dance Council schwebten sie gemeinsam über das Parkett im Londoner Victory Services Club. Videos der Tanzeinlage lassen sich auf Twitter finden.

Always a good sport, Camilla takes to the floor with ballroom legend Len Goodman. We were pretty sure she wouldn’t resist if he asked! Dancing is great for bone health too according to the @RoyalOsteoSoc pic.twitter.com/Nl47QgRzh0